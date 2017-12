Unser Dinner for One

Die beschwipste MusicalkomödieGastspiel: Pajette – die Musicalkomödianten.

Seit über 30 Jahren kommt „Dinner for One“ jedes Jahr wieder in die deutschen Haushalte - und jedes Jahr wieder amüsieren wir uns über den betagten und „angeheiterten“ James - wir können inzwischen die gesamte Unterhaltung mitsprechen!

Nicht so bei unserem „Dinner for One“!

Da wird gesungen, da wird getanzt - es gibt Dramen, die Eifersucht lässt grüßen, man stirbt fast an Fischvergiftung und es fehlt auch nicht die unerfüllte Liebe mit dem Herz und dem Schmerz…

Sie werden zwei Stunden nicht mehr aus dem Lachen herauskommen. Vor allem weil SIE er ist, und ER ist sie - aberwitzig, brüllend komisch und so unterhaltsam, wie Sie "Dinner for One" noch nie erlebt haben.

Das ganze ist unterlegt mit Liedern, die perfekt zur jeweiligen Situation passen und die das Publikum völlig durchdrehen lassen - versprochen!