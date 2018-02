Anstrengende Klausurphase? Gönn dir eine Pause oder feiere den Abschluss deiner Klausuren mit uns auf der UNITE #4!

Genieße einen entspannten Partyabend mit Cocktails, Spaß und Musik (Charts, House und 90s) im KaiXers. Wir bieten dir kostenlose Süßigkeiten und eine einzigartige Atmosphäre in einem alten Gewölbekeller inmitten von Aachen.

Du bist kein Student (mehr)? Kein Problem! Wir freuen uns auf jeden der Lust hat zu feiern! Egal ob schwul, lesbisch, bi, trans, hetero, alt oder jung. Die Mischung macht's!

Und bis dahin: Be Who You Are. Be United.