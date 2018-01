UNITE - der Name sagt schon so ziemlich alles, worauf es ankommt: dich, mich, uns alle! Egal ob schwul, lesbisch, bi, trans oder hetero - solange du Spaß am Feiern hast, bist du bei uns richtig!

Nach zwei atemberaubenden Partys starten wir mit dir im neuen Jahr erst richtig durch! Sei dabei, in einer einzigartigen Location, dem KaiXers (ehem. Königkeller), einem alten Gewölbekeller inmitten von Aachen. Zu diesem außergewöhnlichen Ambiente gibt es Charts, House und 90s von Kyten.

Noch nicht da gewesen? Komm vorbei, wir begrüßen dich auch mit leckeren Süßigkeiten für einen süßen Partyabend. ♥

Und bis dahin: Be Who You Are. Be United.

------

Wo? KaiXers

Abendkasse: 6,00 €

Rein: 23:00 Uhr | Raus: 05:00 Uhr

Süßigkeiten: kostenlos

Kein Mindestverzehr

Einlass ab 18 Jahren oder mit #Muttizettel

Musik: Kyten [Charts | House | 90s]

------

Anfahrt:

Mit dem Bus: Haltestellen Bushof, Hansemannplatz, Kaiserplatz

Mit dem Auto: Gasborn 5-7, 52062 Aachen

Das KaiXers liegt inmitten der drei Haltestellen und ist in etwa 1-2 Min. zu Fuß zu erreichen.