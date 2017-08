Schreibwerkstatt, kreatives Schreiben von und mit Wortschwung am 16. und 17. September 2017 in Hamburg﻿

In der kreativen Schreibwerkstatt werden Techniken zum kreativen Schreiben vorgestellt. Die Teilnehmer*innen probieren diese gleich aus und schreiben die ersten Geschichten.

Auch ohne Vorkenntnisse sind Teilnehmer*innen in der Lage, kleine Texte zu Papier zu bringen. Das urbane Umfeld in Barmbek regt zu weiteren „Schreibausflügen“ an.

Der Kurs ist sowohl für Menschen, die schon lange schreiben, als auch für Nachwuchsschreiber*innen, die ihre ersten Schreibversuche starten. Wichtig sind Spaß am Schreiben und die Bereitschaft, sich auf die Schreibanregungen einzulassen.

Die Werkstatt findet statt am 16. und 17.09.2017 im Bürgerhaus Barmbek, Lorichstraße 28 A, Hamburg und kostet 85 €.

Verbindliche Anmeldung bis zum 01.09.2017 an mail(at)wortschwung.de , weitere Informationen auf unserer Website http://wortschwung.de/Schreibwerkstatt.html oder telefonisch unter +49 (40) 43181782.