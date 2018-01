Lust auf einen Schabernackt wie es ihn seit 39 Jahren noch nicht gegeben hat? Wir auch! Feiert mit uns 40 Jahre Schabernackt am 03. Februar 2018.

Freizügig, frivol, lustig und erotisch - das ist der Münchner Schabernackt!

Die legendärste Party der Stadt ist seit bald 40 Jahren über die grenzen der Republik hinaus bekannt und beliebt!

Motto: "Kommen´s so oder so - aber mit´m bisserl was o!"