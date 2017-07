Robert C. Rore: Reflektionen

Reflektionen ist ein guter Titel für die 20. Einzelausstellung des Münchner Künstlers Robert C. Rore in der Kunstbehandlung. Denn dieser Ausstellungstitel gibt auch die Gelegenheit, auf eine zwei Dekaden umfassende Zusammenarbeit zurückzublicken. Aus dem Blickwinkel der Galerie ist es die Mischung von gleichbleibend hoher Qualität sowie neu verpackten, klassischen Ideen, gepaart mit unaufgeregter Erotik in der Grafik, den Aquarellen und Gemälden des Künstlers, die seinen Erfolg ausmachen.

Reflektionen im Sinne von Spiegelungen kommen natürlich auch in den Bildern dieser Ausstellung vor. Da sind zum Beispiel die Flaschen und Gläser in dem Ölgemälde „Der Kellner“ - und ist es höchst verblüffend, mit welchen malerischen Mitteln es Robert C. Rore gelingt, ein wahres Feuerwerk an Spiegelungen, Lichtbrechungen und Glanzlichtern virtuos darzustellen. In einer zugehörigen Aquarellstudie zeigt sich sein anderes großes handwerkliches Können, inmitten einer ganzen Batterie filigraner Gläser einen Kellner wie einen Zirkusdompteur darzustellen. Natürlich sind diese Bilder auch eine tiefe Verneigung vor einem großen Werk des französischen Impressionisten Manet und seiner wuseligen Bar in den Folies Bergère. Rores Bild scheint im Gegensatz dazu etwas von einer stillen Auf-sich-Bezogenheit eines einzelnen Barbesuchers zu haben.