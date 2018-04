RetroBeats 90s - Toni Cottura & Friends

Jeder erinnert sich noch an sie und auch wenn es kaum jemand zugibt: 90iger sind im Trend und wenn von den Spice Girls „Wannabe“ läuft sind plötzlich alle textsicher! Doch es gibt noch mehr geile Künstler aus der Zeit: Culture Beat, Snap!, DJ Bobo, Blümchen, Backstreet Boys, Fettest Brot, 5 Sterne Deluxe und und und…Grund genug dem Jahrzehnt eine ganze Nacht zu widmen:

Am 28.04.2018 laden wir ein zur ersten RetroBeats 90s!

Als Gast haben wir niemand geringeren als Toni Cottura!

Ende der 1980er trat Toni Cottura erstmals als Partner des erfolgreichen DJs David Fascher in Erscheinung. 1993 gründete er die Dance-Formation Fun Factory mit, für die er als Rapper, Sänger, Produzent und Songwriter agierte. Fun Factory veröffentlichten Hits wie „Doh Wah Diddy“, „I wanna be with you“ oder auch „Celebration“. Als Mitbegründer des labels „Booya Music“ produzierte er unter anderem Hits für Nana, Pappa Bear und war auch für *NSYNC und die Backtreet Boys tätig. Gemeinsam mit einigen Freunden wird uns Toni einige seiner größten Hits live performen!

Außerdem haben wir mit David Fascher den DJ Weltmeister von 1990 und 1991 am Start! David wird uns ein Liveset mit Hits aus den 90igern spielen.

Wo?

Kasematte20

Alsterglacis 20

Hamburg

Was?

90iger pur! Von #Eurodance über #Rave bis hin zu #HipHop aus #Hamburg und #Stuttgart

Wann?

Ab 22:00 Uhr

Was kostet das?

Abendkasse: 10€

Studenten zahlen nur 5€