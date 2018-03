Am 30.3. (Karfreitag) sind die Filmtage zu Gast in der Queer Flora Bar, was eine Freude! Die Lesbisch Schwulen Filmtage Hamburg | International Queer Film Festival sind Deutschlands ältestes, größtes und von Beginn an queeres Filmfestival.

Die Besucher_innen des Queer Flora Barabends am Karfreitag können sich laben an visueller und auditiver Kunst der Filmtage*Allstars!

www.lsf-hamburg.de