Peep Shopping Night 2017 - Galeries Lafayette

Welcome to the Jungle, Party Animals!

Die Galeries Lafayette Berlin laden euch gemeinsam mit blu herzlich ein zur legendären PEEP SHOPPING NIGHT!

Am Vorabend des CSD öffnen wir für euch von 20 Uhr bis Mitternacht unsere Türen und feiern mit euch eine wilde „JUNGLE QUEENS“ Party. Freut euch auf eine frivole Sommernacht mit spritzigen Erfrischungen, wilden Acts, animalischem Entertainment und Highlights wie:

* FREIGETRÄNK BEI JEDEM MODEEINKAUF

* DSCHUNGEL-PRÜFUNGEN mit Nina Queer

* Jurassica Parka

* DJ Berry E.

* Gloria Viagra

* Brigitte Reinhardt

* Katy Böhm

* Fixie Fate

* African Dancers

* BARS + DANCEFLOOR

… und vielem mehr!

Also, folgt eurem Jagdinstinkt und geht mit uns auf bunte Dschungel Safari!