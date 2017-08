GAME! ... are you?

GAME! @ 13.Stock/Bar Rossi ... the 90s club for gays and friends

Dance | Charts | Electro

Saturday | 11.11. 2017 | 11:11 p.m.

Club: 13. STOCK, Max-Brauer-Allee 279, 22769 Hamburg

Am Samstag, 11.11. ab 23:11 Uhr, präsentieren die beiden Veranstalter Robby Front und Frankie Dare zum dritten mal die New Yorker Partyreihe GAME! mit der sie jetzt in den Club 13. STOCK über der Bar Rossi ziehen.

Neue Location - Neues Spiel

Der loungige Club 13. STOCK, befindet sich zum Glück im dritten Stock, über der BAR ROSSI. Die helle Location bietet durch die Fenster rundum einen Blick auf den Stadtteil. Auf dem umlaufenden Balkon kann man im Sommer frische Luft schnappen, aber auch im Winter mit Heizpilzen und Markiesen sitzen, quatschen oder rauchen.

Mit der neuen Location an der Max-Brauer-Allee Ecke Schulterblatt ändern wir auch das Spiel um den Eintritt.

Ab sofort gilt es mit zwei Würfeln einen Pasch zu werfen der euch dann 50% Bonus einbringt, oder ihr zahlt den regulären Eintrittspreis von EUR 9,00.

Musik

Die Musik wird wieder von DJ WoBo gemischt: Dance, House, Electro und Charts der 2000er und 90er-Jahre.

WoBo ist DJ seit den 80er Jahren und legte bereits im legendären THRID WOURLD Hamburg auf. Ende der 90er übernahm er sogar den Kult-Club FRONT von Willie Prange und Phillip Clarke. Mit Dirk Thomsen eröffnete er dann den Club SHAKE! und brachte unter anderem Bands wie HOT CHOCCOLATE auf die Club-Bühne.

Also, freut Euch auf die neueste Ausgabe des Clubs "GAME! ... are you?".

GAME! ... are you?

Dance | Charts | Electro | 90´s | 2000´s

DJ: WoBo | Eintritt: EUR 9,00 | Pasch: EUR 4.50

Club: 13th STOCK | Max-Brauer-Allee 279 | 22769 Hamburg

U Schlump | S Sternschanze/Altona | Bus 15

facebook Event: https://www.facebook.com/groups/312255512562208/

Location: http://www.13ter-stock.de/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=9

Wobo: https://www.facebook.com/djwobo/

Robby Front: https://www.facebook.com/groups/Clubhaus.Party.Norderstedt/

Frankie Dare: https://www.facebook.com/frankie.dare