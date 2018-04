Freaky Friday Häkken goes Queer.

Ein Abend für alle Brüder und Schwestern, Nachtschwärmer, Afterworker, Blind-Dater, Tänzer und Genießer...zum Ende der Woche feiern wir mit euch allen den Freaky Friday im Häkken. Häkken goes Queer.

Erlebe die Reeperbahn aus einer neuen Perspektive!!

Komm an und entspannt dich. Bei unserer breiten Drinkauswahl zwischen selbstkreierten Cocktails,

Longdrinks oder klassisch mit Wein oder Bier kannst du dir bei uns den Kickstart in die Auszeit gönnen. Mach es Dir auf unserem Balkon, an der Bar oder in einer unserer loungigen Ecken gemütlich, lass dich fallen, genieße den Abend, lausche der Musik, schwing das Tanzbein, triff nette Leute.

Mach dich mal locker - it's freaky friday.

Wir starten mit der ersten Ausgabe am 18.05.2018 ab 20:00 Uhr.

Da wir Menschen lieben gibt es keinen Eintritt, dafür aber einen Spendentopf für

unseren DJ.

Get freaky or die trying!