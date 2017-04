CSD Mittelhessen 2017

www.csdmittelhessen.de

Die Bundestagswahl steht an und mit ihr buhlen Parteien um Stimmen. Deine Stimme ergibt mit vielen anderen ein Ergebnis, welches entweder für oder gegen Vielfalt spricht. Daher zeigen wir mit dem CSD am 24.6.17 in Wetzlar, dass es wichtig ist, zu wählen und diejenigen zu wählen, die für unsere Ziele sind.

Wenn wir aufgeben, verlieren wir unsere Freiheit. Auch wenn wir als CSD nicht mit einem gesellschaftlichen Umschwung innerhalb kurzer Zeit rechnen, so planen wir einen Wandel: Akzeptanz aller Lebens- und Liebesformen.

Nach dem vollen Erfolg im August 2016, wird auch 2017 Wetzlar den CSD Mittelhessen austragen.

