Buntes Durcheinander - Comedy der Vielfalt

Turbulente Show der Comedy-Company

Sie wollten schon immer mal bestimmen, worum es auf der Bühne geht? Dann sind Sie heute Abend goldrichtig in der Marlene, denn die Freestyle-Comedians der Comedy-Company tanzen nach Ihrer Pfeife. Die Theatersport-Sieger des 16. internationalen Köln Comedy Festivals ziehen in dieser bunten Show alle Register ihres Könnens, gehen ohne vorgefertigten Text auf die Bühne und lassen aus dem Stegreif blitzschnell Lieder, Szenen und sogar ganze Theaterstücke entstehen.

Vergessen Sie die Taschentücher nicht, denn Sie werden Tränen lachen bei dieser großartigen Show voller Überraschung und Komik. Und das Beste, am Ende entscheiden Sie über den Eintritt. Beim Verlassen der Marlene geben Sie, was Ihnen die Show Wert ist, um die Arbeit des LSVD Niedersachsen-Bremen e.V. zu unterstützen. Das Geld geht zu 100% an den Verein.

Termin: Sonntag, 28.05.2017, 19 Uhr (Einlass 18 Uhr)