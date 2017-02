Brücken bauen. Ein Workshop

Dieser Workshop entstand aus der interaktiven Wanderausstellung „Positive Briefe“, die 2000 von Jürgen Schütz ins Leben gerufen wurde. Die Ausstellung beinhaltet persönliche Briefe von HIV-positiven Menschen und Objektkästen, in denen die Inhalte der Briefe plastisch dargestellt wurden. „Ausgrenzung abwehren“ könnte die Überschrift der Ausstellung auch heißen, denn sie möchte die zwischenmenschliche Situation von Menschen mit und ohne HIV/AIDS verbessern und sie einander näherbringen. Sie will Mut machen, aufeinander zu zugehen, miteinander ins Gespräch zu kommen und einander besser zu verstehen.

Ausgrenzung abwehren, Brücken bauen und sich austauschen sind auch die Ziele dieses Workshops. Er steht für einen runden Tisch, an den sich jede*r symbolisch setzen kann, um zuzuhören, zu verstehen und zu reden. Die Besucher*innen haben dort die Möglichkeit, mit Jürgen Schütz über Eindrücke, Gefühle und Erfahrungen zu sprechen und anschließend selber Briefe zu schreiben und/oder Objektkästen zu gestalten.

Die Rohlinge und das Grundgestaltungsmaterial, wie Farben, Gipsmasse und Pinsel sowie Werkzeug und Klebematerial werden gestellt. Eigene Materialien zum ganz persönlichen Ausdrucksgestalten können mitgebracht werden.

Jürgen Schütz ist 1963 in Dortmund geboren und lernte in seiner Ausbildung als Stahlbau-Schlosser richtige Brücken zu bauen. Durch seine Infektion mit HIV und spätere Erkrankung an AIDS konnte er seine Arbeit nicht mehr ausüben. So musste er lernen, andere Brücken zu bauen.