AWayofLife 3rd Anniversary

AWayofLife feiert das 3-jährige Bestehen und lädt zur großen Party in das Terrace Hill nach Hamburg!

Line-Up:

Bryan Kearney (Music First, IRL)

Cold Blue (Music First, GER)

Steve Allen* (Criticial Artists, UK) *Producerset

Chris Copper (AWayofLife, GER)

Danny Cadeau (TranceFamily, GER)

Gefeiert wird mitten in Hamburg im Terrace Hill. Das Terrace Hill kann bieten, was nur die aller wenigstens zu bieten haben! Eine eigene Terrasse auf 32 Metern Höhe mit einen atemberaubenden Blick über die Skyline von #Hamburg! Die Location befindet sich im 5.Stock des Medienbunkers auf dem Heiligen-Geist-Feld, auf dem regelmäßig der bekannte Hamburger Dom stattfindet. Der ehemalige Flakturm ist schon seit 10 Jahren eine der angesagtesten Party- und Eventlocation Hamburgs und liegt zentral zwischen Schanzenviertel und Reeperbahn.

Tickets

Pre-sale: 12 EUR (limited offer!)

At the door: 15 EUR

Trance is more than music, it's a feeling, an emotional energetic pull. See you all on 09.06.2018!