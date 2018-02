RTL II zeigt wieder alles.

× Erweitern Foto: www.rtl2.de Naked Attraction

Dass sie mitunter kommen, die oberflächlichen Gedanken beim Daten, davor ist keiner gefeilt. Natürlich schielt man mal auf die Beule oder spielt durch, wie es es wäre, wenn der Penis des Flirtpartners beim ersten Mal dann als zu klein oder zu dünn oder zu krumm empfunden werden würde. Ja, andere Dinge sind eigentlich wichtiger, ABER auch der Trieb gehört zum schönen Spiel. Bei der heiß diskutierten TV-Show „Naked Attraction“ konnten die Flirthungrigen gleich sehen, woran sie sind. Denn, und das ist ungewöhnlich im Fernsehen, hier gab es Männer nackt. Von vorne. Hui!

„Die Kandidaten sind nackt! Sie präsentieren sich hüllenlos in sechs Boxen und werden Stück für Stück aufgedeckt. Alles, was die Kandidaten haben, um den begehrten Single von sich zu überzeugen, ist ihr Körper. Denn das Gesicht wird erst ganz am Schluss enthüllt. Was sagt der nackte Körper über die Persönlichkeit und den Lifestyle aus?“, freute sich RTL II bei der ersten Staffel schon auf und über die von Milka Loff Fernandes (kleines Bild) präsentierte Show. Trash? Irgendwie. Aber: lustig.

Am 5. Februar geht es wieder los mit „Naked Attraction“, 22:15 Uhr auf RTL II