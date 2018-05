Internationaler Masturbationstag

Ja, natürlich gibt es auch für diese Nebentätigkeit einen eigenen Aktionstag. Nachdem kürzlich erst eine Studie ergeben hat, dass Homosexuelle öfter masturbieren als Heterosexuelle, heute ein paar Daten zum deutschen Wichsverhalten.

Das Onlineportal Mydirtyhobby.de richtet sich zwar in erster Linie an heterosexuelle Einhandsexler, aber die Ergebnisse lassen sich sicher auch in einigen Teilen auf ihre homosexuellen Pendants übertragen, denn: Wichsen ist (fast) immer homosexuell.

Frankfurt ist pornosüchtig?

Die wohl auffälligste Zahl, beziehungsweise der auffälligste Zahlenunterschied betrifft die Nutzung der Webseite, also den Konsum von pornografischem Internetcontent – vornehmlich Bewegtbild.

Die Zahlen zeigen, dass Frankfurt mit 1,9 Millionen Besuchen die Spitze stürmt – gefolgt von Berlin mit 1,6 Millionen Besuchen und Hamburg mit 1,1 Millionen. Soweit, so logisch, dass die großen Städte mit ihren vielen Einwohnern auch hohe Klickzahlen erwischen*.

Richtig spannend wird es, wenn man die Besuchszahlen in Relation zur Einwohnerzahl der jeweiligen Stadt setzt. Dann ergibt sich diese Rangfolge:

In Frankfurt „kommt“ man auf sagenhafte 2,6 Aufrufe pro Einwohner Köln / 0,96 Stuttgart / 0,95 München / 0,68 Essen / 0,67 Hamburg / 0,6 Mannheim & Nürnberg / 0,56 Dortmund / 0,55 Düsseldorf

Tja. Die Hauptstadt des Sex Berlin, in die Millionen Touristen aus aller Welt fahren um sexuelle Freiheit zu leben, fällt aus den Top 10. Logisch! In Berlin hat man genug Angebote, sein Sexleben nicht alleine ausleben zu müssen.

*„Wischen“ als typische Handbewegung auf dem modernen Smartphone erschien uns als Terminus passend, denn 87,35 Prozent aller Nutzer der Website sind auf Handy oder Tablet unterwegs. Nur noch 12,65 Prozent wichsen vor dem Desktoprechner.

Der Hetero, das unbekannte Wesen

Etwas seltsam wird es in der Statistik bei Zeiten und Suchbegriffen. Der gemeine deutsche heterosexuelle Wichser, legt zwischen 7 Uhr und 10 Uhr sowie zwischen 21 Uhr und 23 Uhr Hand an das Smartphone, um Pornos zu gucken. Zwischen 7 und 10? Verstehen wir hier in der Redaktion nicht so ganz. Noch seltsamer ist die Hitliste der Suchanfragen, die heterosexuelle Wichsende so stellen. Wir enthalten uns einfach jeden Kommentars.