Lust auf Sex

Aus seiner Liebe für Porno macht der amerikanische YouTube-Star Davey Wavey kein Geheimnis. Aber was hat der im Porno gezeigte Sex mit Liebe und Ekstase zu tun? Nichts, so zumindest Daveys Meinung. Sein neuestes Projekt Himeros TV, benannt nach der in der griechischen Mythologie personifizierten „liebenden Sehnsucht“, soll Abhilfe schaffen. Die Videos sind zum einen als Anleitung für intensiveren und besseren Sex zu verstehen, zum anderen sind die Clips einfach schön anzuschauen. Porno 2.0, sozusagen.

Porno 2.0

„Die meisten von uns lernen etwas schwulen Sex, indem sie Porno schauen, aber Pornos sind nicht dafür gemacht Dir zu zeigen, wie man Lust, emotionale Bindungen oder die Kraft Deiner eigenen Sexualität spürt. Wir haben Himeros.tv gegründet, um die Erfahrung von Sex und Sexualität zu verbessern – und zwar mit Hilfe von sexy Videos, die gemeinsam mit einem Team von Sex-Therapeuten und talentierten Filmemachern entstanden sind“, so Davey Wavey.

Lustgewinn

Der Unterschied zwischen Porno und den heißen Videos ist die Absicht. Während Porno erregen und den Zuschauer zum Abspritzen bringen soll, geht es bei Himeros.tv darum, Lust zu genießen und eigene Wünsche und Bedürfnisse zu entdecken.

Für die Abonnenten des Kanals gibt es jeden Montag ein neues Video zu sehen

