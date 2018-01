Die Liebe kam durch Instagram – das Interview

Es gibt sie also doch noch, die ganz großen Gefühle durchs Internet. Dieser Beitrag hatte uns so sehr gerührt, dass wir einfach mehr wissen wollten.

× Erweitern Michele und Chiel

„Wir sind ein deutsch-holländisches Paar, das sich vor zwei Jahren auf Instagram kennengelernt hat“, schrieben uns Michele und sein Mann Chiel. „Wir haben im Mai 2017 in Holland geheiratet, leben aber gemeinsam in Deutschland.“ Klar, dass wir uns bei den beiden Liebenden gemeldet haben.

Wer hat wen zuerst angeschrieben auf Instagram?

Michele: Chiel hat mich angeschrieben. Er kommentierte ein Bild, auf dem ich zusammen mit dem Schäferhund meiner Mama zu sehen war.

Chiel: Ja, ich habe Michele als Erster angeschrieben. Zu der Zeit war mein Insta-Profil voll mit Bildern von meinem Dalmatiner. Und über die Hundebilder sind wir dann ins Gespräch gekommen.

Wie lange dauerte es bis zum ersten Treffen?

Michele: Im Frühjahr fingen wir an zu schreiben und haben uns im Sommer das erste Mal getroffen.

Chiel: Wir haben immer hin und her geschrieben, jedoch am Anfang nicht mit der Absicht, uns zu treffen. Aber nach einigen Wochen war es dann doch klar: Wir müssen uns sehen!

Und wie ging es weiter?

Michele: Es war nicht so einfach, da wir beide in einer festen Beziehung mit einer Frau waren. Es war ein schwerer Weg, aber wir mussten ihn gehen. Gemeinsam. Es klingt unglaublich, aber wir wussten beide nach unserem ersten Treffen, dass wir zusammengehören, wie Seelenverwandte.

Chiel: Uns war vorher schon klar, dass von diesem Moment an, in dem wir uns sehen, alles anders sein wird. Und so war es auch, unsere Leben haben sich komplett verändert. Es war nicht einfach, manchmal sogar schwierig. Aber es war auch spannend, wunderschön und eigentlich alles, was ich mir vorher immer unbewusst gewünscht habe.

Eure Hochzeit, wie war die?

Michele: Unsere Hochzeit war perfekt! Für uns perfekt. Wir hatten eine Gartenparty organisiert, mit weißen Zelten. Essen gab es frisch vom BBQ. Die Stimmung war ausgelassen und wir hatten so viel Spaß mit unserer Familie und unseren Freunden!

Chiel: Das war wirklich – Klischee! – der schönste Tag in meinem Leben. Alles war genau so, wie wir es uns vorgestellt haben. Das Wetter hat super mitgespielt. Unsere Familien haben sich trotz verschiedener Sprache und Kultur super gut miteinander verstanden. Es hat einfach alles super zusammengepasst.

× Erweitern Michele und Chiel

Wo lebt ihr in Deutschland?

Michele: Wir wohnen im schönen Westerwald, zwischen Köln und Koblenz. Wir haben ein kleines Haus mit einem riesigen Garten mitten in der Natur.

Chiel: Wir leben in einer wunderschönen Gegend und ich fühle mich hier genau am richtigen Platz. Einfach das Gefühl, angekommen zu sein. Wir wohnen am Rande des Westerwalds und genießen hier jeden Tag zusammen.

Habt ihr eure alten Profile inzwischen gelöscht und nutzt nur noch den gemeinsamen Account?

Michele: Wir haben auch noch unsere alten Profile, nutzen aktiv aber nur noch unser gemeinsames Profil „pineapplemonkeys“. Wir möchten mit unseren Bildern der Welt einfach zeigen, wie glücklich wir sind, und hoffen, somit einen kleinen Teil an mehr Toleranz und Akzeptanz verbreiten zu können.

Chiel: Gelöscht nicht wirklich, aber wir wollten unsere Liebe zusammen teilen. Wir möchten zeigen, dass unsere Liebe genau so normal ist wie bei Heteropaaren. Und es hat ja auch gar nichts mit dem Geschlecht zu tun, sondern mit der Liebe zwischen zwei Menschen.*Interview: Michael Rädel

Instagram: pineapplemonkeys