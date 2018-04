Was unsere Zähne über uns aussagen

Gesunde Zähne sorgen für einen guten Eindruck und besitzen eine hohe Aussagekraft hinsichtlich der allgemeinen Körperpflege eines Menschen. 79 Prozent der Bundesbürger sind davon überzeugt, dass gepflegte Zähne einen wesentlichen Einfluss auf den beruflichen Erfolg haben. Was tun die Deutschen für die Pflege ihrer Zähne?

Ein freundliches Lächeln vermittelt immer einen guten ersten Eindruck

Gemäß einer repräsentativen Meinungsumfrage putzen sich 40 Prozent der erwachsenen Frauen und Männer lediglich einmal am Tag die Zähne. Zusätzliche Zahnpflegeprodukte wie Zahnseide werden nur von 29 Prozent der Bürger täglich genutzt. Diese Tendenz wird durch die weiteren Ergebnisse der Umfrage bestätigt. Während drei von vier Bürgern auf den Fluoridgehalt ihrer Zahncreme achten und mehr als die Hälfte Markenzahnpasta verwendet, kommen hochkonzentrierte Fluoridgele nur bei 18 Prozent zum Einsatz. Mit einem durchschnittlichen Betrag von fünf Euro im Monat wird in Deutschland erstaunlich wenig Geld in die Pflege der Zähne investiert.

Zähne als Visitenkarten

Dabei sind gepflegte Zähne nicht nur äußerst wichtig für die Zahngesundheit, sondern tragen auch zu einem positiven Gesamteindruck bei. Der erste Eindruck entscheidet häufig über Erfolg oder Misserfolg - dies gilt im beruflichen Bereich ebenso wie im privaten Umfeld. Gepflegte und gesunde Zähne zählen dabei zu den wichtigsten Attraktivitätsfaktoren. Fachleuten zufolge schauen Deutsche zuerst auf die Zähne. Ein tadelloses Gebiss bleibt den meisten Menschen als entscheidendes Merkmal in Erinnerung. Strahlend weiße Zähne werden von den meisten Menschen mit positiven Eigenschaften wie Gesundheit, Kompetenz, Vitalität, Glaubwürdigkeit und Stärke in Verbindung gebracht. Immerhin 51 Prozent der Spitzenverdiener hierzulande sind davon überzeugt, dass gepflegte Zähne zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren zählen. Regelmäßige Zahnpflege macht sich nicht nur im Job bezahlt, sondern ist auch bei der Partnersuche und beim Flirten von entscheidender Bedeutung. Die meisten Menschen beurteilen Schönheit und Attraktivität ihres Gegenübers nach seinem Lächeln.

Wodurch lassen sich Zahnschäden vermeiden?

Zahnschäden lassen sich durch eine sorgfältige und regelmäßige Zahnpflege sowie eine gesunde Ernährung weitgehend vermeiden. Ein Problem mit den Zähnen wirkt sich auf den gesamten Körper aus und kann zur Entstehung von Krankheiten beitragen. Bei einer Karies greifen die Bakterien den Zahnschmelz an und beschädigen dadurch den Zahn. Eine Parodontitis trägt zu einem erhöhten Risiko für Schlaganfall, Kreislauferkrankungen und Frühgeburten bei. Kopfschmerzen beruhen eben wie Nacken- und Rückenschmerzen häufig auf Störungen des Kiefergelenks. Eine unbehandelte Refluxkrankheit wiederum führt zu bröckelnden und brüchigen Zähnen. Im Laufe der Zeit entstehen Zahnerosionen, die einer zahnärztlichen Behandlung bedürfen. Mit einer regelmäßigen Zahnkontrolle durch den Zahnarzt lassen sich größere Zahnschäden vermeiden. Durch eine rechtzeitige Behandlung können Zähne erhalten werden.

Zahnbeschwerden durch psychischen Stress

Zahnbeschwerden entstehen nicht nur durch mangelnde Zahnpflege, sondern auch durch psychischen Stress. Ein hektischer Alltag mit Überlastung, Stress und Überforderung trägt zu einer ungesunden Lebensführung bei und begünstigt Zahnkrankheiten. Die meisten Menschen neigen bei Stress zu einer unausgewogenen Ernährung und konsumieren zu viele zuckerhaltige Nahrungsmittel. Meist gehen sie nachlässig mit ihrem Körper um und verzichten aus Zeitgründen auf die Pflege der Zähne. Unter einer ungenügenden Zahnpflege leiden die Zähne, denn vor allem zuckerhaltige Lebensmittel setzen sich leicht in den Zahnzwischenräumen fest. Die Folge davon sind Karies und Zahnverfärbungen. Um Zahnschäden langfristig vorzubeugen, ist eine gute Zahnpflege jedoch unverzichtbar.

Wie entstehen ungewollte Zahnverfärbungen?

Unerwünschte Zahnverfärbungen können sowohl durch den Konsum gewisser Lebensmittel als auch durch bestimmte Medikamente entstehen. Stark verfärbte und gelbe Zähne sind für die meisten Menschen nicht attraktiv und haben einen negativen Einfluss auf das Selbstbewusstsein, während Menschen mit weißen Zähnen deutlich bessere Chancen im Job und Privatleben haben. Gepflegte Zähne ohne Verfärbungen stellen ein wichtiges Kriterium für Sympathie und Erfolg dar. Die individuelle Zahnfarbe eines Menschen ist in den Genen festgelegt. Deshalb gibt es abhängig von der Veranlagung Erwachsene mit hellweißen oder natürlich gelblichen Zähnen. Der Lebensstil hat jedoch in hohem Maß einen Einfluss auf die Verfärbung gesunder Zähne.

Diese Lebensmittel begünstigen gelbe Zähne

Bestimmte Lebensmittel begünstigen gelbe Zähne. Zahnärzte raten, Kaffee, Tee sowie zuckerhaltige Fruchtsäfte und Wein nur in Maßen zu genießen, da diese Getränke gelbe Zähne begünstigen. Einen hohen Verfärbungseffekt weisen auch Obstsorten wie Blaubeeren und Sauerkirschen auf. Bei den Gewürzen führt die häufige Verwendung von Safran, Curry oder Balsamico-Essig-Dressings zu unschönen Belägen auf den Zähnen. Um Zahnverfärbungen entgegenzuwirken, empfiehlt sich eine professionelle Zahnreinigung (PZR), die im Abstand von 6 Monaten bei einem Zahnarzt durchgeführt werden sollte. Mit halbjährlichen professionellen Zahnreinigungen lassen sich hartnäckige Verfärbungen vermeiden und die Zähne bleiben weiß.

Gesunde weiße Zähne durch die richtige Zahnpflege

Eine mangelhafte Mundhygiene ist ein weiterer Grund für die Entstehung unschöner Plaques. Aktive Zahnpflege und regelmäßiges Zähneputzen sorgen für weiße und gepflegte Zähne. Das tägliche Putzen der Zähne stellt eine wichtige Prävention zur Verhinderung von Zahnbelägen und Zahnstein dar. Gesunde Zähne schützen vor hohen Zahnarztkosten. Eine professionelle Zahnreinigung gilt als wirksame Prophylaxe zum Schutz der Zähne und wird in der Zahnarztpraxis durchgeführt.

Professionelle Zahnreinigung - wichtige Prophylaxe für gesunde Zähne

Die professionelle Zahnreinigung wird in den meisten Zahnarztpraxen von speziell ausgebildeten Prophylaxe-Assistenten durchgeführt. Abhängig vom Zustand der Zähne und der individuellen Mundsituation dauert die Behandlung circa eine Stunde. In dieser Zeit werden alle Zähne sowie die Zahnzwischenräume sorgfältig und bis unterhalb des Zahnfleisch-Randes gereinigt. Während der Zahnreinigung werden alle harten und weichen Beläge, sogenannte Plaques und Zahnstein, entfernt. Meist gelingt es dabei, auch Ablagerungen sowie dunkle Verfärbungen zu entfernen. Bei der Zahn-Prophylaxe kommen unterschiedliche Instrumente zum Einsatz, um die Zähne zu säubern. Starke Beläge werdenmeist durch Ultraschall entfernt. Weicher Zahnbelag lässt sich mithilfe kleiner Kratzinstrumente schonend lösen. Zur Reinigung der Zahnzwischenräume werden spezielle Polierstreifen sowie Zahnseide verwendet. Nach Beendigung einer professionellen Zahnreinigung werden alle Zähne mit einer speziellen Bürste und Polierpaste glatt poliert, um sicherzustellen, dass sich Verfärbungen und Bakterien nicht so schnell wieder auflagern.

Smile if you're happy!

Regelmäßige Vorsorge erhöht Kariesschutz

Viele Zahnarztpraxen beraten ihre Patienten hinsichtlich wirksamer Maßnahmen zur Verbesserung der Mundhygiene zu Hause. Durch die Ausbreitung des Zahnbelags wird eine Entzündung gefördert. Aus einer Zahnfleischentzündung entsteht auf diese Weise schnell eine Parodontitis. Der Karies und Parodontitis verursachende Belag kann allerdings mit herkömmlichen Zahnpflegeprodukten nicht ausreichend weggeputzt werden. Eine professionelle Zahnreinigung beim Zahnarzt stellt deshalb eine wichtige Vorbeugungsmaßnahme vor Zahnkrankheiten und Zahnschäden dar. Neben der regelmäßigen Verwendung von Zahnseide ist die Profi-Reinigung die wirksamste Methode einer Parodontitis-Vorbeugung. Eine Entzündung des Zahnfleischs hat ernst zu nehmende Auswirkungen auf den gesamten Körper. Das Risiko für Karies lässt sich durch die Behandlung erheblich senken. An sauberen Zähnen haften Karies auslösende Bakterien schlechter an.

Strahlend lächeln mit gesunden Zähnen

Behandlungsbedürftige Zähne sollten möglichst umgehend saniert werden, um Zähne und Zahngesundheit zu erhalten und ein strahlendes Lächeln zu ermöglichen. Bei der Behandlung des ganzen Gebisses wird von einer Komplettsanierung gesprochen. Wer unbesorgt essen, lachen und sprechen will, sollte Zahnlücken, schiefe und verfärbte Zähne sowie Karies unbedingt behandeln lassen. Wenn erst Löcher entstanden, einige Zähne ausgefallen oder tief zerstört sind, ist eine Zahnarztbehandlung langwieriger und kostspieliger. Die meisten Menschen gehen jedoch nicht gern zum Zahnarzt. Angst vor dem Zahnarzt ist weit verbreitet. Anhand einer repräsentativen Umfrage, die das Portal Zahnzusatzversicherungen-Vergleich.Com gemeinsam mit einem Online Marktforschungsinstitut durchführte, wurden insgesamt 1.029 Teilnehmer befragt. Demnach fürchten sich 60 Prozent der Befragten in Schleswig-Holstein vor einem Zahnarztbesuch, während sich in Hamburg 35 Prozent, in Niedersachsen 54 Prozent und in Bremen 67 Prozent dieser Meinung anschließen. 58 Prozent der Befragten in Nordrhein-Westfalen, 42 Prozent in Rheinland-Pfalz, 36 Prozent im Saarland und 53 Prozent in Hessen haben ebenfalls Angst vor dem Zahnarzt. In Mecklenburg-Vorpommern sind 78 Prozent, in Brandburg 71 Prozent, in Berlin 46 Prozent und in Sachsen 41 Prozent der Befragten von Ängsten betroffen. Zahnarztangst haben in Sachsen-Anhalt 61 Prozent, in Thüringen 50 Prozent, in Bayern 49 Prozent und in Baden-Württemberg 52 Prozent. Abhängig vom individuellen Behandlungsbedarf bestehen unterschiedliche Möglichkeiten für eine Zahnsanierung.

Rechtzeitige Zahnarztbehandlung bewahrt vor Zahnschäden

Zu den häufigsten Gründen einer Zahnarztbehandlung zählen neben Zahnlücken auch tief zerstörte Wurzelreste und Karies. Ein verfärbtes oder sehr schiefes Gebiss zählt ebenfalls zu den Gründen für einen Zahnarztbesuch. Die meisten Zahnarztpraxen bieten in ihrem Behandlungsspektrum Maßnahmen wie Füllungen, Brücken, Teilkronen und Kronen, Implantate, Wurzelbehandlungen und weitere Zahnsanierungen bei viel Karies an. Kleinere Löcher versorgt der Zahnarzt mit Füllungen, wobei nur das Füllungsmaterial Amalgam von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen wird. Hochwertige Kunststofffüllungen müssen vom Patienten selbst bezahlt werden. Eine Wurzelbehandlung ist bei tiefer Karies, wenn selbst der Zahn von Bakterien befallen ist, notwendig. Diese Behandlung wird aber nur als Basisversorgung von den Krankenkassen übernommen. Wenn beim Zahnarzt besonders effiziente Geräte zum Einsatz kommen, ist meist eine Zuzahlung nötig. Bei einer stark zerstörten Zahnkrone reicht eine Füllung oft nicht mehr aus, da diese keine ausreichende Stabilität besitzt. In diesem Fall ist festsitzender Zahnersatz die richtige Lösung. Mithilfe einer Teilkrone oder Krone wird die vorhandene Zahnkrone teilweise oder ganz ersetzt.

Zahnkronen aus unterschiedlichen Materialien

Künstliche Zahnkronen gibt es in unterschiedlichen Materialien. Während die Kosten für Metallkronen meist ganz oder teilweise von der Krankenkasse übernommen werden, muss der Betrag für hochwertige Kronen privat aufgebracht werden. Eine Zahnzusatzversicherung ist deshalb sinnvoll und trägt erheblich zur Kostenersparnis bei. Einzelne Zahnlücken werden mit einer Brücke versorgt. Dabei dienen die Nachbarzähne als Brückenpfeiler, die ähnlich wie bei einer Krone zunächst beschliffen werden. Der Ersatzzahn fungiert dabei als Zwischenglied. Metallene Brücken werden von der Krankenkasse bezuschusst, die sich aber an den Kosten für höherwertigen Zahnersatz nur in geringem Umfang beteiligt. Als Alternative zur festen Brücke bieten sich Implantate an, die als Ersatz für einzelne Zähne eingesetzt werden. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen jedoch keine Kosten für Zahn-Implantate.

Wann ist eine Zahnzusatzversicherung sinnvoll?

Aufgrund der Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherungen und der geringen Kostenübernahme von Zahnarztleistungen stellt eine private Zahnzusatzversicherung eine optimale und sinnvolle Ergänzungsvorsorge dar. Bei der Auswahl der geeigneten Vorsorgelösung sollten jedoch viele Fakten bedacht werden. Neben der individuellen Zahnsituation stellen auch die Leistungen der Versicherer ein wichtiges Entscheidungskriterium für einen Vertragsabschluss dar. Anhand eines Vergleichs unterschiedlicher Anbieter, wie auf www.zahnzusatzversicherungen-vergleich.com lassen sich Vor- und Nachteile verschiedener Zahnzusatzversicherungen miteinander vergleichen und das geeignete Versicherungsprodukt finden. Als größtes kostenloses und unabhängiges Vergleichsportal bietet Zahnzusatzversicherungen-vergleich.com in Deutschland eine unverbindliche Vergleichsmöglichkeit von mehr als 200 Tarifen von über 40 Anbietern an. Außerdem können sich Verbraucher in diesem Portal über die verschiedenen Tarifleistungen der Versicherer informieren. Generell werden durch die meisten Zahnzusatzversicherungen Leistungen wie Zahn-Prophylaxe, Zahnbehandlungen und Kostenübernahme bei Zahnersatz abgedeckt. Art und Umfang der Behandlungskosten, die übernommen werden, können sich jedoch abhängig vom Versicherer unterscheiden.

Wie findet man die passende Zahnzusatzversicherung?

Deshalb stellt ein sorgfältiger Versicherungsvergleich ein wichtiges Entscheidungskriterium dar, denn mit der passenden Versicherung lassen sich hohe Behandlungskosten sparen. Zur Zahn-Prophylaxe zählen beispielsweise die Kosten für die professionelle Zahnreinigung. Bei einer Zahnbehandlung sollten zahnärztliche Leistungen hinsichtlich der Behandlung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, die nicht von den gesetzlichen Krankenversicherungen übernommen werden, durch die Zusatzversicherung getragen werden. Im Bereich Zahnersatz verursachen Kronen, Inlays und Suprakonstruktionen hohe Kosten. Eine Zusatzversicherung für Zahnersatz sollte die entsprechenden Beträge übernehmen. Allerdings gibt es zwischen einzelnen Versicherern erhebliche Unterschiede hinsichtlich der Kostenübernahme bei Behandlung von Zähnen und Zahnersatz. Anhand eines Vergleichs können Verbraucher jedoch schnell erkennen, ob sich eine bestimmte Zahnzusatzversicherung lohnt. Die einzelnen Tarife und Anbieter werden anhand einer tabellarischen Übersicht aufgelistet. Durch das Anschauen der Tarifdetails erfahren Kunden, welche Details zum ausgewählten Tarif zählen. Der gewünschte Versicherungstarif kann zudem zeitgleich mit einem ähnlichen Tarif einer anderen Zusatzversicherung verglichen werden. Eine Zahnzusatzversicherung erweist sich sogar in jungen Jahren als sinnvoll.

Versicherung rechtzeitig abschließen

Zwar werden Brücken, Implantate und andere teure Behandlungen erst in höherem Lebensalter notwendig, jedoch kann auch ein Unfall den Einsatz von Implantaten erfordern. Mit dem Abschluss einer Zahnzusatzversicherung können Jugendliche für ihre Zukunft vorsorgen. Die meisten Menschen denken erst an den Abschluss einer entsprechenden Versicherung, wenn bereits Zahnschäden vorhanden und eine Behandlung unausweichlich ist. Wenn eine Operation durchgeführt werden muss, gilt zu berücksichtigen, dass die Kosten nur dann von einer Zahnzusatzversicherung werden, wenn diese vor der eigentlichen Behandlung abgeschlossen wurde. Deshalb wird Verbrauchern empfohlen, sich rechtzeitig um eine Versicherung zu kümmern, damit bereits vor Behandlungsbeginn Versicherungsschutz besteht und Sorge vor hohen Kosten entfällt. Zu den Vorteilen eines Vertragsabschlusses in jungen Jahren zählen die günstigen Beiträge. Junge Versicherte erhalten oft vorteilhafte Prämien und können ihre Zahngesundheit durch regelmäßige Prophylaxe-Maßnahmen, die von vielen Versicherern übernommen werden, lange erhalten.