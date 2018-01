Selbsthilfe – Das Buddy-Projekt

Manchmal ist es besser, sich mit Menschen auszutauschen, die das Gleiche erlebt haben wie man selbst. Besonders in kritischen Lebenssituationen. Das Buddy-Projekt der Deutschen AIDS-Hilfe ist eine Antwort. Zwei Interviews!

Christoph, der schon lange Buddy ist und aktuell in der Welt-AIDS-Tag-Kampagne der Deutschen AIDS-Hilfe erklärt uns das Projekt.

Was ist ein Buddy?

Unsere Buddys sind HIV-positive Menschen, die sich mit ihre Erfahrungen im Alltag rund um HIV für Menschen mit einem frisch positiven Testergebnis als Begleiter auf Augenhöhe zur Verfügung stellen. Sie stehen ihnen als Ansprechpartner zur Seite und erleichtern so die ersten Schritten ins eigene 'positive' Leben. Dabei leisten die Buddys keine medizinische oder juristische Beratung sondern teilen niederschwellig ihre eigenen Erfahrungen, hören zu, und achten auf die individuellen Bedürfnisse der Kontaktperson.

Wer kann Buddy werden?

Mitmachen kann grundsätzlich jeder, ganz gleich welchen Geschlechts oder Alters. Wichtig ist, dass zukünftige Buddys ihre eigene HIV-Infektion bereits so weit verarbeitet haben, dass Sie ein gutes Beispiel für ein selbstverständliches Leben mit HIV geben können. Außerdem sollte ein Buddy zuverlässig sein, ein Bewusstsein der eigenen Grenzen besitzen, über Netzwerkkompetenz verfügen, Wissen über HIV, Krankheitsverlauf und Therapie besitzen, Sensibilität für das Thema verinnerlichte Stigmatisierung, Empathie gegenüber dem Gesprächspartner und Reflektionsvermögen. Ein Teil dieser Kompetenzen vermitteln wir im Rahmen einer eigens für die Buddys entwickelten Schulung.

Gibt es eine Erfahrung/Erlebnis, das dich besonders berührt hat?

Eigentlich haben mich alle Begleitungen auf die eine oder andere Weise berührt. Meist sind die Personen doch ziemlich angeschlagen vor dem ersten Gespräch, das positive Testergebnis haben die meisten erst vor kurzem bekommen. Es ist schön zu sehen, dass während des Gesprächs wieder Hoffnung und Lebensmut in ihren Gesichtern zum Vorschein kommt und sie spürbar erleichtert aus dem ersten Gespräch heraus gehen. Wenn ich ihnen ihre Ängste ein wenig nehmen kann, die sie vorher hatten, und ich die Erleichterung wahrnehmen - das ist jedes Mal ein tolles Gefühl und zeigt mir wie wichtig das Projekt und unser Engagement sind.

Nils aus Hamburg hat gerade die Seminare und Workshops für das Projekt hinter sich und erklärt, was ihn bewegt hat, sich zu engagieren.

Warum willst du Buddy werden?

Der für mich entscheidende Grund war, dass mich ein Sexdate nach dem Sex angezeigt hat, weil er der Meinung war, dass ich ihn infiziert hätte. Dass dies nach zehn Jahren unter der Nachweisgrenze nicht möglich ist, sind zwar die medizinischen Fakten, die den Staatsanwalt jedoch nicht interessieren. Und so hatte ich die wohl bisher größte Schlacht meines Lebens zu schlagen, denn das ist natürlich mehr als belastend. Man macht sich Sorgen: Was ist, wenn das Ganze publik wird, was wird aus dem selbst aufgebauten Geschäft usw. – kurzum eine Phase in meinem Leben, die ich alleine und mit kompetenter Hilfe gemeistert habe. Von der in dieser Zeit aufgebauten Kraft möchte ich heute gerne anderen etwas abgeben.

Nahezu zeitgleich haben Freunde von mir angefangen, sich in Safer-Sex-Projekten zu engagieren. Das fand ich toll, allerdings ist es wenig authentisch, als Positiver Werbung für Prävention zu machen. Ich wollte und will ja helfen und nicht als eine Art lebendes Mahnmal wahrgenommen werden.

Durch Gespräche mit einem positiven Date kam ich dann durch Zufall zu dem Projekt, ging auf die Website und habe mich sofort angemeldet. Im Kern möchte ich künftig Betroffene bei den ersten Schritten nach dem positiven Testergebnis begleiten und ihnen vermitteln, dass das Leben auch nach dem positiven Test weitergehen kann und wird und dass man dieses auch erfüllt gestalten kann.

Wie läuft die Schulung, was lernst du da genau?

Die Schulung ist über zwei Wochenenden angelegt. Einerseits haben wir uns sehr intensiv mit dem Themenfeld Stigmatisierung/Diskriminierung beschäftigt, denn das ist heute als Positiver eigentlich das größere Problem als die Infektion an sich. Zudem haben wir uns mit Strategien zur Infektionsvermeidung wie „Schutz durch Therapie“ und PrEP sowie dem Kondom beschäftigt. Auch gehört ein Block über die gängigen STIs dazu sowie zur strafrechtlichen Lage. Hier muss man vermitteln können, wie man im Vorfeld Risiken minimieren und an wen man sich wenden kann, wenn es zu spät, sprich zur Anzeige gekommen ist. Zu guter Letzt bilden Rollenspiele einen großen Part, in denen Betreuungsgespräche anhand real aufgetretener Situationen nachgestellt werden.

Hättest du dir selbst einen Buddy gewünscht, als du erfahren hast, HIV-positiv zu sein?

Auf jeden Fall. Ich habe sozusagen selbst meinen Weg erlernt, mit der Infektion im Alltag umzugehen, denn Freunde sind da nicht immer eine wirkliche Hilfe. Die sind zwar oft mitfühlend, aber es fehlt ihnen meist an eigener Erfahrung mit HIV. Hier macht es einfach Sinn, sich mit einem „Betroffenen“ auszutauschen, der schon ein paar Jahre damit sehr gut lebt.

