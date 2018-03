Regula Curti: Yoga mit Tina Turner

× Erweitern Foto: istockphoto.com/rawpixelltd/www.beyond-foundation.org Regula Curti

Sie ist eine der Macherinnen hinter den meditativen Alben der „BEYOND“-Reihe, an denen auch Tina Turner mitwirkt. Vor allem ist Regula Curti aber Yoga-Lehrerin. Wir trafen sie im Berliner Soho House.

Wie kamen Sie zum Yoga?

Vor zwanzig Jahren arbeitete ich bei einer internationalen Unternehmungsberatung in Zürich. Im Erdgeschoss unseres Büros unterrichtete Selvarajan Yesudian, der große Yogi aus Südindien. Er war der erste große Yogi, der in Zürich lehrte. Ich stand oft vor seinem Raum still und lauschte dem Om. Ich wusste, dass dies mein Weg sein wird. Wie bei vielen Frauen und Männern in der gestressten Geschäftswelt brauchte es seine Zeit, bis ich den Mut fand, den Yogaraum zu betreten. Ausreden wie „keine Zeit“, „nicht der richtige Zeitpunkt“ oder „die Schuhe vor der Türe sind schon etwas alternativ“ etc. waren mir im Wege. Ich habe zuerst klassisches Hatha Yoga gelernt und habe dann meine große Leidenschaft Kundalini Yoga nach Yogi Bhajan gefunden. Ich erlebe Kundalini Yoga sportlich, aber auch sehr meditativ und vor allem transformierend. Wir sprechen auch von einer Technologie oder der Wissenschaft des Körpers und des Geistes. Unterdessen sind die Wirkungen von Yogaübungen und den Meditationen des Kundalini Yogas erforscht, und die Wirkung ist ein großer Segen. Ich habe durch Yoga Zugang zu meinem kreativen Potenzial gefunden, zu meiner inneren Kraft und Ruhe und zu meiner Lebensaufgabe. Die BEYOND-Musikprojekte sind das Resultat meiner täglichen Meditations- und Yogapraxis. Ohne diese Disziplin würde ich den Anforderungen meines vielseitigen Lebens nicht genügen. Das Geschenk des Yogas sind ein ruhiger, klarer Geist, ein spannkräftiger, beweglicher Körper und Zugang zu meiner Seele und ihrem Auftrag.

Gibt es Übungen, die jeder machen sollte?

Bewusstes Atmen und Meditation, die Baumstellung und der Sonnengruß.

Wo praktizieren Sie am liebsten?

Ich praktiziere am liebsten am Wasser: am Ganges, am Zürichsee oder an einem Bergbach. Der Yogaraum „Einsicht“ meines Zentrums hat auch eine wunderschöne Energie.

Ende letzten Jahres brachten Sie Ihre vierte „Beyond“-CD auf den Markt, darauf ist auch Ihre Freundin Tina Turner zu hören – machen Sie auch zusammen Yoga?

Als wir 2007 die BEYOND-Musikprojekte begonnen haben, praktizierte ich mit Tina Yoga in meinem Zentrum. Sie hat die Atmosphäre sehr genossen. Das Singen eines Mantras zur Reinigung des Geistes verbindet uns über die Jahre. Auf allen Alben singen wir Gebete und Mantras aus allen großen Weltkulturen und Religionen. Unsere BEYOND-Musik wird weltweit von Yogis und Yoginis gehört und gesungen. Die Heilkraft unserer Musik möchten wir mit so vielen Menschen als möglich teilen und so einen Beitrag zum inneren und äußeren Frieden schenken.

*Interview: Michael Rädel

www.beyond-foundation.org