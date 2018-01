Interview • Hepatitis C: Die Krankheit besiegen

Gegen Hepatitis A und B können und sollten sich sexuell aktive bisexuelle und homosexuelle Männer impfen lassen. Gegen die Variante mit dem Buchstaben C ist bisher noch keine Impfung möglich, allerdings ist die ehemals extrem leidvolle und ungewisse Behandlung inzwischen nebenwirkungsarm und zu rund 95 Prozent erfolgreich möglich. Bis 2030 soll das Virus in Deutschland so unter Kontrolle gebracht werden. Prakash (37), der für die Kampagne „Bis du Chris?“ als Patienten-Testimonial agiert, stand uns im Interview Rede und Antwort.

Warum ist es dir wichtig, offen zu dem Thema zu sprechen?

Weil es vermutlich einen riesigen Anteil nicht behandelter Hepatitis-C-Infizierter gibt. Besonders in der schwulen Szene. Entweder wissen sie nichts von ihrer Infektion oder sie wissen es, haben aber aufgrund von Stigmatisierung, oder der sehr körperlich belastenden Interferonbehandlung und den Geschichten darüber Angst, sich behandeln zu lassen. Das ist jetzt anders und das muss bekannter werden.

Wann hast du denn deine Diagnose bekommen und wie bist du damit umgegangen?

2006 habe ich meine HIV-Diagnose bekommen, kurz danach auch die der Hepatitis C. Das war richtig beschissen. Besonders die Hep-C. Ich dachte, ich krieg nie wieder ’nen Freund und kann mein Sexleben an den Nagel hängen. Und als ich mich über die Behandlung informiert habe, war ich noch frustrierter, weil die Interferonbehandlung üble Nebenwirkungen hatte und nur geringe Garantie auf Heilung – das habe ich dann am eigenen Leib erfahren dürfen.

Wie kann deine eigene Erfahrung Menschen heute Mut machen?

Die neuen Medikamente sind fast immer wirksam, und das ohne große Nebenwirkungen. Ich habe zwei unwirksame Behandlungen mit den alten Therapien durchlitten, welche auch nicht angeschlagen haben, aber bin jetzt durch die neue Behandlung geheilt. Das möchte ich den Leuten mitgeben, damit sie den Mut haben, sich testen und sich behandeln zu lassen.

„Regelmäßig testen lassen!"

Was wäre denn das Ziel, um die Verbreitung zu stoppen? Dass jeder mehr beim Sex drauf achtet?

Das wäre sicher schön, aber ist auch unrealistisch. Schau dir die Sexszene an mit all dem Konsum und all den Exzessen – die ich überhaupt nicht moralisch bewerte! Ich glaube jedoch, dass da wirklich nicht jeder erst mal fragt, wie der Hep-Status des Gegenübers ist. Das ist einfach unwahrscheinlich und verdammt unsexy. Deswegen ist es wichtig, ein Bewusstsein zu schaffen, sich regelmäßig testen zu lassen. Das betrifft nicht nur Hepatitis C, sondern auch alle anderen sexuell übertragbaren Krankheiten. Nicht erst zum Arzt, wenn man Symptome hat. Einfach regelmäßig testen lassen. So durchbricht man den Kreis von Ansteckung und Weitergabe.

INFO

Was ist Hepatitis C?

Hepatitis C ist eine Viruserkrankung, die unbehandelt zu Leberzirrhose, Leberversagen, Leberzellkrebs und sogar zum Tod führen kann. In Deutschland leben Schätzungen zufolge rund 250.000 Menschen mit dem Virus, das bei Blutkontakt zehn Mal infektiöser ist als HIV.

Wodurch stecke ich mich an?

Für bisexuelle und homosexuelle Menschen besteht durch den Analverkehr ein erhöhtes Ansteckungsrisiko, da es an den empfindlichen Schleimhäuten leichter zu Verletzungen und damit zu Blutkontakt kommen kann. Auch eine bestehende HIV-Infektion erhöht das Risiko einer Ansteckung. Weitere Ansteckungswege sind intravenöser Drogenkonsum, Tätowierungen sowie Piercings bei unhygienischen Anbietern und sogar die gemeinsame Nutzung von Zahnbürsten, Scheren, Rasierern, oder Sexspielzeug, denn selbst kleinste Mengen Blut sind auch im trockenen Zustand bis zu drei Wochen lang infektiös.

Symptome

Eine Hepatitis C kann teilweise Jahrzehnte unbemerkt bleiben, weil auftretende Symptome wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Bauchdruckgefühl, Muskelschmerzen oder ein Gewichtsverlust unspezifisch sind und leicht anderen Krankheiten zugeordnet werden können.

Behandlung

Die Mehrheit der Hepatitis-C-Virus-Infizierten kann heutzutage mit gut verträglichen Tabletten in kurzer Zeit (in der Regel 6 – 24 Wochen, je nach Genotyp) geheilt werden.

www.bist-du-chris.de / www.aidshilfe.de/hepatitis-c / www.iwwit.de/hepc