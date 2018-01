Grindr macht unglücklich, Netflix glücklich

„Time Well Spent“ hat die Nutzungsdaten von über 200.000 iPhone-Nutzern ausgewertet und Nutzungsdauer sowie Zufriedenheitsgefühl bei der Nutzung von Apps abgefragt. Grindr schnitt dabei am schlechtesten ab.

Durchschnittlich verbringen die Nutzer 61 Minuten auf Grindr, 77 Prozent der Konsumenten fühlten sich dabei aber unglücklich. Das ist ein Spitzenwert, an zweiter Stelle folgt „Candy Crush Saga“ und schon auf Platz drei Facebook.

Time Well Spent Praktische Apps wirken eher positiv auf uns, Apps, die als Zeitfresser gelten negativ. Grafik: www.timewellspent.io/

Weniger ist mehr

Den Machern der Umfrage geht es nicht darum, Apps schlecht zu machen, sondern darum aufzuzeigen, wie Abhängigkeiten moderner Technik das Wohlbefinden beeinflussen. So ließ sich an den Daten herauslesen, dass die verbrachte Zeit sich auf Ergebnisse auswirkt. 40 Minuten Netflixen steigert die Laune, ab 80 Minuten schlägt die Laune um. Damit ist Netflix aber angenehmer zu nutzen, als viele andere Apps: Im Durchschnitt schlägt nach einer Nutzungsdauer von 26 Minuten das Pendel von Spaß auf Frustration. Weitere „positive“ Apps sind Spotify, Kindl und an der Spitze die Meditations-App Calm.

Time Well Spent Es kommt auf die Zeit an, die man mit einer App verbringt. Grafik: www.timewellspent.io/

Time Well Spent wurde von Tristan Harris gegründet, einem ehemaligen Google-Mitarbeiter. Die Organisation konzentriert sich vor allem auf die Effekte, die gewisse Apps und Geräte auf ihre Nutzer haben, etwa in Bezug auf das Suchtverhalten in Kombination mit der Lebensqualität.

