Mehr Muskelkraft, mehr Gesundheit

Wer gerne Fahrrad fährt, tut nicht nur Mutter Natur etwas sehr Gutes, er trainiert auch seine Muskeln und wird schön fit. Hier haben wir für dich drei spannende News aus der Fahrradwelt.

Alter Falter? Nein, neuer Falter!

Wer die perfekte Mischung aus Alltagsrad und praktischem Commuter mit sportlichen Anleihen sucht, der wird bei Brompton, der Kultmarke für Falträder, fündig. Diese hat sich mit dem ehemaligen britischen Radprofi David Millar zusammengetan und das „CHPT3“ (Chapter 3) entwickelt. Es ist dank Gabel und Hinterbau aus Titan besonders leicht, hat ein härteres Federelement und schnelle, leicht rollende Kojak-Reifen von Schwalbe. Wahlweise gibt es eine Zwei- oder eine Sechs-Gang-Schaltung, um angemessen voranzukommen. Der Clou: Kaum ein anderes Rad lässt sich so kompakt zusammenfalten, hat einen Tragegriff und wiegt gerade mal 10 Kilo. Es kann ohne Probleme im ÖPNV mitgenommen werden. Sogar im ICE ist die Mitnahme erlaubt. Je nach Ausstattung ist das CHPT3 ab 2.288 Euro erhältlich. Viel Geld, aber günstiger als ein Auto, und wer kann sein Auto schon zusammenfalten und ins Büro stellen?

× Erweitern Foto: www.pd-f.de / ortlieb.com Rucksack Radsport

Er hat einen schönen Sack

Wer täglich mit dem Rad unterwegs ist, braucht eine adäquate Lösung für den Gepäcktransport. Stylisch darf sie natürlich auch gerne sein, bequem sowieso. Hier kommen Rucksäcke wie zum Beispiel Ortliebs PVC-freier „Commuter Daypack“ ins Spiel. Mit 21 Litern Volumen und Laptopfach (15 Zoll) bietet er genug Platz für Wechselklamotten, zwei dicke Aktenordner oder eben den kleinen Einkauf nach Feierabend. Und wenn es mal feucht wird? Der Daypack ist selbstredend wasserdicht, nur ansehen kann man’s ihm nicht! Das darf einem die ca. 160 Euro absolut wert sein!

× Erweitern Foto: www.pd-f.de / Florian Schuh Bordo Alarm 6000A

Dicht, das Teil

Um am geliebten Drahtesel lange Freude zu haben, sollte nicht am Fahrradschloss gespart werden. Aber wer schlägt Alarm, wenn ein Rad entwendet wird? Die Antwort: Das neue „Bordo Alarm 6000A“. Es ist mit einer speziellen Alarmfunktion ausgestattet, die im Falle eines Diebstahls einen 100 Dezibel lauten Warnton abgibt. Kostenpunkt: 139 Euro. Wer gerne leichter bzw. sportlicher unterwegs ist, greift zum kleinen neuen „Bordo Lite 6055“ für rund 45 Euro, das mit gerade einmal 440 Gramm leichter als eine gefüllte Trinkflasche ist und platzsparend in der Trikottasche verstaut werden kann.