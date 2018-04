timetojump

Immer wieder begegnen uns in unserem Leben Situationen, die einem Sprung vom 10-Meter-Turm gleichkommen. Soll ich den Job wechseln? Den Umzug in eine neue Stadt wagen? Die SMS wirklich abschicken? – Dann gilt es, das Herz in die Hand zu nehmen und einfach zu springen.

Nik Linder ist leidenschaftlicher Apnoetaucher. Er schwimmt mit Haien, lässt sich ganz ohne Sauerstoffflasche bis zu 50 Metern hinab in die Tiefe der Ozeane fallen und ist als professioneller Freediver außerdem Markenbotschafter der Uhrenmanufaktur DAVOSA, die unter anderem hochwertige Taucheruhren produziert. Nik Linder zögert nicht lange, sondern springt jedem neuen Abenteuer entschlossen entgegen. Wir haben fünf Mutige gefunden, die die DAVOSA-Modelle auf ihre Wassertauglichkeit testen werden. Mehr über Nik Linder hier.

It’s time to jump!

ARGONAUTIC LUMIS

Auf die Anzeigen der Uhr sind millimeterfeine Glasröhrchen appliziert, die eine Gaslichtquelle – in diesem Falle Tritium – enthalten, wie sie unter anderem im Militär verwendet werden. Argonautic Lumis Verlässliche Leuchtkraft auch unter extremen Bedingungen.

Extremsportler aufgepasst, die hier ist für euch! Während die meisten Uhren heute zwar mit leuchtenden Zeigern und Zifferblättern ausgestattet sind, muss man ihnen doch häufig eine nachlassende Leuchtkraft nach nur kurzer Zeit attestieren. Nicht so bei der Argonautic Lumis. Auf die Anzeigen der Uhr sind millimeterfeine Glasröhrchen appliziert, die eine Gaslichtquelle – in diesem Falle Tritium – enthalten, wie sie unter anderem im Militär verwendet werden. Verlässliche Leuchtkraft auch unter extremen Bedingungen.

TERNOS VINTAGE

Wasserdicht bis 200 Meter ... und Hightech-Keramiklünette. Die TERNOS VINTAGE.

Die Ternos Vintage mag auf den ersten Blick vielleicht anmuten wie ein modisches Accessoire, kann aber dank extradickem Saphirglas, einer Wasserdichte bis 200 Metern und einer Hightech-Keramiklünette locker mit den anderen Performance-Zeitmessern auf dieser Seite mithalten. Und schaden kann es ja nicht, auch unter Wasser gut auszusehen – wer weiß, wen man da unten so trifft?!

APNEA DIVER AUTOMATIC

Nik Linder selbst half bei der Konzeptionierung dieser Uhr. Dank eines Rings, der am Mittelteil befestigt ist, ist sie für Atemübungen aufstellbar. Das ist die Apnea Diver Automatic!

DIE Taucheruhr aus dem DAVOSA-Portfolio: Nik Linder selbst half bei der Konzeptionierung dieser Uhr. Als professioneller Apnoetaucher weiß er, worauf es bei einer Uhr ankommt. Zum Beispiel sollte sie für Atemübungen aufstellbar sein. Das ist die Apnea Diver Automatic dank eines Rings, der am Mittelteil befestigt ist. Der Farbring am äußeren Rand ist außerdem in Sekunden unterteilt, um Fortschritte noch effektiver messbar zu machen. Natürlich sind die Zeiger und Zahlen mit Superluminova beschichtet, sodass die Uhr auch bei schlechten Lichtverhältnissen lesbar bleibt.

TERNOS PROFESSIONAL

Ein intelligentes Helium-Ventil im Inneren der Ternos Professional macht es möglich, dass diese Uhr Tiefen bis zu 500 Metern übersteht, indem sie den Druck ganz automatisch ausgleicht. Auch an Land macht der Zeitmesser aufgrund seiner schlanken Form eine gute Figur. Dass in den 42 Millimetern Durchmesser so viel technisches Know-how steckt, sieht man der Ternos Professional auf den ersten Blick gar nicht an.

ARGONAUTIC BG AUTOMATIC

Die Leuchtmasse Superluminova lässt auch im Dunkeln verlässlich ein Licht aufgehen. Argonautic BG Automatic ist, der Klassiker unter den DAVOSA-Taucheruhren.

Die Argonautic BG Automatic ist so etwas wie der Klassiker unter den DAVOSA-Taucheruhren. Das klar gestaltete Zifferblatt ist durch das kratzfeste, entspiegelte Saphirglas stets gut lesbar. Die Leuchtmasse Superluminova lässt auch im Dunkeln verlässlich ein Licht aufgehen und das Helium-Sicherheitsventil sorgt dafür, dass auch bei großem Druck alles an Ort und Stelle verbleibt.

Alle Fotos von unseren Jungs gibt es ab 1. Mai auf Instagram und auf unserer Facebook-Fanpage zu sehen. Das Video folgt eine Woche später.

