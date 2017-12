Nachhaltigkeit ist wichtig

Viele Jeans lassen Menschen leiden, die Produktionsbedingungen sind oft katastrophal, und Jeans sind schlecht für die Umwelt – wenn die Abwässer vom Färben und Bleichen ungeklärt in den Flüssen landen. Das trifft oft (leider meist) zu, aber eben nicht immer.

„ASOS Menswear hat eine erste nachhaltige Jeans-Kollektion gelauncht, yeah!“ Das erreichte uns via E-Mail als Pressemitteilung im Verlag. Was steckt dahinter? „ASOS hat sich dazu verpflichtet, bis 2025 komplett auf nachhaltige Baumwolle umzustellen. Diese Jeans tragen dazu bei, dieses Ziel zu erreichen“, so das Label. „Die Jeans-Kollektion besteht aus acht coolen Jeans-Styles, die unter dem Trend ‚Low Impact‘ ohne Ausnahme über eine ökologisch wertvolle Geschichte verfügen. Sie werden aus einer Mischung aus recycelter Baumwolle und ‚Cotton made in Africa‘ (CmiA) hergestellt. Darüber hinaus spart jedes Jeanspaar dabei so viel Wasser, dass man daraus 3.000 Kaffee kochen könnte.“ www.asos.de