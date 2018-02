Keith Harings Mustermix

× Erweitern Keith Haring www.HappySocks.com/keithharing

Seine Männchen gaben in den 1980ern dem Kampf gegen Aids ein Gesicht, inspirierten Grace Jones (siehe Video unten) und machen gute Laune. Und jetzt zieren sie deinen Körper.

Freilich, es ist nicht zum ersten Mal, dass die Grafiken des Pop-Art-Künstlers und LGBTIQ*-Aktivisten Keith Haring (1958 – 1990) Accessoires und Mode zieren, aber diesmal ist es wieder besonders schön geworden.

Dank Happy Socks kann jeder nun seinen Hintern oder Füße in poppige Prints hüllen, wärmen und in Szene setzen. Okay, nach alter Definition maskulin ist das alles nicht, dafür aber schön queer. Und das macht gute Laune!