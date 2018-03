Frühling, Sonne, Lebensfreude

× Erweitern Foto: C. Noltekuhlmann Lukas Sauer

Lukas Sauer zeigt, was er gerne trägt!

So gemütlich die kalte Jahreszeit auch sein kann, der Frühling und dann natürlich der Sommer sind unschlagbar in Sachen Energie und Sonnenstrahlen – die man in den richtigen Klamotten genießen sollte.

Wenn die Sonne endlich wieder mehr scheint, hat Mann auch wieder mehr Lust, sich zu zeigen.

Und wir empfehlen diese Teile hier: Unser aller Szeneliebling Lukas Sauer trägt in dieser Modestrecke Oberteile und Schuhe von PHINOMEN, ein angesagtes Label aus Deutschland. Wir lieben!

http://phinomen.com

