× Erweitern Teddy Glickman

Die Mode von Teddy Glickman erinnert an das 20. Jahrhundert, an dessen Mitte. Und dies nicht ohne Grund.

Denn die Entwürfe des brandneuen Designers sind inspiriert von Joan-Dell, seinem Urgroßvater, der 1943 in New York City in Sachen Mode startete. Die Mode ist genderneutral und ökologisch nachhaltig produziert und hergestellt. Unser Tipp für 2018!

http://teddyglickman.com