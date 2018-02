Auf und davon! – Die besten Reisetaschen für Männer

Wenn Mann seine Siebensachen packt und auf Reisen geht, dann muss dafür das richtige Gepäckstück her. Je nach Art und Dauer des Aufenthalts sowie individuellen Vorlieben sollten Reisetaschen praktisch und auch dem Anlass entsprechend geschmackvoll sein. Denn schließlich können die Herren der Schöpfung den Damen nicht alle Styling-Pluspunkte überlassen. Eine Tasche sollte auch zum Rest des Stylings passen und einen gewissen Wohlfühlaspekt mit sich bringen.

Der sich ausdehnende Markt für Herrenmode und -accessoires zeigt, dass es für Männer heute diverse stilvolle Modelle gibt, die jede Reise erleichtern können. Dabei gibt es mittlerweile unzählige Möglichkeiten, sein Reisegepäck ordentlich zu verstauen und dabei nicht den Prototypen eines Touristen abzugeben:

Städtetrip oder Weltreise?

Ganz allgemein gesagt, hängt die Wahl der Reisetasche natürlich in erster Linie davon ab, was für eine Art Reise gemacht wird. Bei einem Kurztrip werden andere Dinge benötigt als bei einem Weltenbummel oder einer ausgedehnten Städtereise. Sollte eine Reise als Backpacker in unwegsames Gelände geplant sein, würde ein Trolley diese Tortur nicht überleben und den Reisenden übelgelaunt zurücklassen. Ein Wanderrucksack wäre für dynamische und aktive Urlaube da eher zu empfehlen. Bei Städtereisen oder auch Kurztrips können ein Seesack, ein Weekender oder gar ein Trolley praktisch sein. Eine große Auswahl an Taschen, Koffern und Trolleys gibt es auf mittlerweile auf diversen Online-Shoppingportalen wie beispielsweise diesem hier.

Je nach Preisklasse und Vorliebe können dabei Reisetaschen aus Leder, Nylon, Segeltuch und Co. gewählt werden. Glattleder ist vergleichsweise leicht und robust, Segeltuch und Nylon lassen sich dagegen leichter reinigen. Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile, die es vor dem Kauf zu beachten gilt.

Weekender – Cool und männlich

Ob als Hand- oder Reisegepäck, als Sporttasche oder als alltäglicher Weggefährte, der Weekender ist in den letzten Jahren zum besten Freund des Mannes geworden. Diese Taschen gibt es in verschiedenen Stils und Ausführungen, so dass für jede Gelegenheit und jeden Männertyp der passende Weekender dabei ist. In großen Größen kann er ebenso als Reisetasche genutzt werden. Im derzeitigen Trend liegen Weekender aus Leder in den Farben cognac und schwarz. Genügend Stauraum sowie praktische Innentaschen machen diese Tasche zu einem modischen Begleiter auf jeder Reise. Auch wenn man viel mitnehmen möchte, mit der richtigen Technik passt in den Weekender ein halber Kleiderschrank. Und was den echten Kerlen richtig gefällt: man muss seine Sachen nicht hinter sich herziehen, sondern kann sie locker und lässig über der Schulter tragen.

Seesack und Wanderrucksack – Sportlich und lässig

Sehr viel Stauraum bieten Wanderrucksäcke und Seesäcke. Diese sportlich, legeren Varianten schonen die Schultern und verhindern das einseitige Tragen. Oftmals

bemerkt man beim Tragen schwerer Dinge gar nicht, wie sehr die Wirbelsäule und der Lendenwirbelbereich davon in Mitleidenschaft gezogen werden. Wer das Gepäck gut auf beiden Schultern verteilt, vermeidet Verspannungen und Rückenschmerzen. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Hände immer frei sind. Besonders auf Reisen macht sich das bezahlt, denn man muss nicht ständig das lästige Gepäck von einer in die andere Hand bugsieren, wenn man die Tickets herauskramen oder das Handy zücken möchte. Ist man als Backpacker oder anderweitig sportlich unterwegs, sollte das Tragesystem des Rucksacks auf die jeweilige Aktivität angepasst werden. Ein Trekkingrucksack mit Hüft- oder Bauchgurt ist bei einer Last ab 25 kg angeraten, da dieser das Gewicht noch besser verteilt. Bei längeren Radstrecken beispielsweise sollte die Last so eng wie möglich am Körper liegen, was am besten durch einen Bauchgurt gewährt wird.

Koffer und Trolley – Zuverlässig und gut verpackt

Oft wird über Trolleys gemeckert, sie seien unmännlich und laut. Aber mal Hand aufs Herz, wer wirft schon gern seinen teuren Anzug in einen Seesack oder eine Reisetasche? Für Geschäftsreisen oder die Hochzeitseinladung eines Freundes, sollte die Garderobe gut und knitterfrei verstaut sein. Ein Hartschalen Koffer oder Trolley sind dann die beste Lösung. Dank Zusatzfächern innen und außen können auch kleinere Dinge wie Gürtel, Waschzeug oder Manschettenknöpfe untergebracht werden.

Fazit: Vor dem Packen sollte man sich gut überlegen, ob das jeweilige Gepäckstück für die Gegebenheiten passend ist. Material, Größe und Handling sind dabei besonders zu beachten. Auch ein geringes Eigengewicht sowie die Witterungsbeständigkeit des Materials sind Faktoren, die eine Reisetasche zu einem guten Wegbegleiter machen.