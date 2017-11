Daumen rauf statt Stinkefinger

Der Fotograf Joachim Baldauf setzte eine eine wirklich gute Idee mit seiner Kamera um. Es geht um einen Perspektivenwechsel.

In der vernetzten digitalen Welt setzt man stündlich irgendwo (mindestens) ein Like, im realen Leben allerdings ist der Stinkefinger schneller ausgefahren als der Like-Daumen. Es scheint so, als ob man sich einfach schneller und lieber aufregt, als Ärgernisse hinzunehmen und sich auf das Positive zu konzentrieren und das Gute zu loben …

Das dachte sich auch das Team des noch jungen Modelabels PHYNE und vor allem wollte es dies ändern. Zusammen mit dem bekannten Fotografen entwickelte es eine Kampagne für seine limitierte „Change the perspective. Be a lover.“-Kollektion. „Durch die Kombination aus gestrecktem Mittelfinger und erhobenem Daumen entsteht ein Handsymbol, das ganz frische Maßstäbe setzt“, verraten die Mannheimer.

Joachim Baldauf über seine Motivation

„Ich liebe Hände und arbeite auf meinen Fotos sehr stark mit ihnen, sie drücken wahnsinnig viel aus. Die Idee, ein neues Handsymbol zu kreieren, habe ich schon länger im Kopf. PHYNE ist genau das richtige Label, um sie zu verwirklichen.“

http://phyne.com