BerlinFashionWeek / #BRIGHT / #FASHIONTECH

× Erweitern Foto: M. Rädel Fashion Week

In der dunklen Winterzeit dürstet es den Early Adopter und den Normalo nach Farbe und Wärme. Beides bekommt man vom 16. – 19. Januar auf der Berlin Fashion Week.

Vogue! Neben zahlreichen Messen wie der SEEK, der BRIGHT, der PREMIUM und dem GREEN SHOWROOM ist es besonders auch die in die Berlin Fashion Week eingebettet Mercedes-Benz Fashion Week, die diese Tage so interessant macht. Hier zeigen Designer und Labels wie IVANMAN ihre Kollektionen, hier treffen die Entwürfe auf die Models, auf die Presse, auf die Stars, etwa Rolfe, und auf all die redseligen und geselligen Blogger. Und da die sich oft besonders wichtig nehmen, ist es auch durchaus lustig zu beobachten, das Modetreiben in Berlin-Mitte und Kreuzberg. Alle Infos und auch Tagesaktuelles findest du hier: www.blu.fm/leben/fashion. Ausgewählte Vorab-Highlights gibt’s auf den MODE-Seiten in deiner blu. Viel Spaß und, um einmal mehr Madonna zu zitieren: „Express yourself, don’t repress yourself!“ http://www.fashion-week-berlin.com

#FASHIONTECH im Kraftwerk

Da kommt zusammen, was zusammenpasst – und sich sicherlich in Sachen Erfolg befruchten wird. Nicht, dass die Avantgarde-Modemesse #FASHIONTECH das noch nötig hätte, aber der neue Standort im legendären Kraftwerk wird sicherlich für noch mehr Besucher und Designer sorgen.

„Die erfolgreichen vergangenen sechs #FASHIONTECH-Veranstaltungen haben gezeigt, dass FashionTech das Thema der Zukunft in der Modebranche ist. Mit bis zu 4.000 Teilnehmern ist die #FASHIONTECH eine erfolgreiche und international anerkannte Veranstaltung in diesem Bereich. Wir hören zu, lernen und sehen, welche Themen und Schwerpunkte wir vertiefen und ausarbeiten müssen. Es ist ein guter Zeitpunkt, das Format auf das nächste Level zu heben. Ab Januar 2018 werden wir bei unseren Themen Digitalisierung im Bereich Marketing & PR, E-Commerce und Future of Retail zusammen mit der Messe Frankfurt vertiefend auf die Bereiche Sustainability und Technical Textiles eingehen, um der Branche ein vielfältiges Programm mit hochrelevanten Themen und Top-Speakern präsentieren zu können“, so Anita Tillmann, Managing Partner der PREMIUM GROUP dazu.

Gut zu wissen: Im Zuge des Umzugs der #FASHIONTECH ins Kraftwerk Berlin wird die SHOW&ORDER auf den dann frei gewordenen Flächen des Kühlhauses in der Luckenwalder Straße loslegen.

× Erweitern Foto: The Hundreds Berlin Fashion Week BRIGHT

Die BRIGHT geht steil

Das sexy Bild ist von einem der Aussteller: The Hundreds, aber diese Modemesse hat noch viel mehr zu bieten. Seit 2005 bringt die BRIGHT allen Modeliebhabern, Bloggern und Markenfreunden ungewöhnlich-coole und hippe Trendvisionen aus dem Bekleidungsbereich näher. Vom 16. – 18. Januar öffnet die Messe dieses Jahr wieder ihre Pforten und vereint Hipster und Kenner auf dem Gelände der Arena am Flutgraben. Los geht es schon immer um 10 Uhr morgens! brighttradeshow.com