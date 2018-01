Berlin Fashion Week: 16. – 19. Januar 2018

× Erweitern Foto: R. Poschmann BRACHMANN Auch BRACHMANN starteten einst auf der Berlin Fashion Week durch. brachmannofficial.com

Zweimal im Jahr, im Juli und jetzt im Januar, beweist Berlin seine Vorreiterrolle in Sachen Mode – bevor man sie dann in Düsseldorf (ver)kauft.

Was Berlin als Modestadt so wichtig macht, ist die Tatsache, dass es hier trotz aller Gentrifizierung immer noch jede Menge Ateliers für umtriebige Modedesigner aus aller Welt gibt. Vielleicht nicht mehr in Stadtteilen wie Prenzlauer Berg, dafür aber im Wedding, in Neukölln und auch immer noch in Kreuzberg – neben bekannten queeren Modekreativen wie Matthias Maus, Anton Milagros und Leni Bolt (Bild unten).

„Ich bin jedes Jahr gerne auf der Fashion Week, um Inspiration für meine eigene Arbeit zu finden und um den Kontakt zu Leuten aus der Branche zu pflegen“, verrät uns Leni Bolt. „Es ist aufregend, ein Teil der Berliner Modeszene zu sein und sie Jahr für Jahr wachsen zu sehen!“

Natürlich sind in Berlin auch die großen Namen vertreten, die man aus den Mainstream-Medien kennt. Wer wann und wo seine Mode zeigt, erfährst du hier: www.blu.fm/body/fashion.

× Erweitern Modedesignerin Leni Bolt by M. Rädel Modedesignerin Leni Bolt

