Ja, wir hier müssen nicht Wasser sparen. Aber diese Aktion macht trotzdem Sinn.

Zum Weltwassertag am 22. März startet STOP THE WATER WHILE USING ME! neben der limitierten ALL NATURAL WATERLOVER EDITION eine #WATERLOVER-Social-Media-Kampagne.

„Nachhaltiges Handeln beginnt bei der Produktion. Deshalb entwickeln wir unsere Produkte gemeinsam mit kleinen Manufakturen aus Deutschland. Viele der Inhaltstoffe kommen von organic-farming Projekten auf der ganzen Welt. Und mit STOP THE WATER WHILE USING ME! möchten wir jeden dazu aufrufen, die eigenen Handlungen zu überdenken und im besten Fall eine Änderung zu erwirken. Wir sind davon überzeugt, dass jeder mit kleinen Dingen Großes bewirken kann“, so Shari Linthe, Brand Managerin des Hamburger Startups.

„Neben der limitierten WATERLOVER EDITION soll die Social-Media-Aktion #WATERLOVER an einen verantwortungsvollen Umgang mit unserer wertvollen Ressource und zum Umdenken und Handeln appellieren. Das bietet die Möglichkeit, nicht nur sich selbst, sondern auch anderen etwas Gutes zu tun: 50 Cent jedes verkauften Kits der veganen Cucumber Lime Soap und des Hand Balms fließen direkt in die weltweite Wasserinitiative.“ Finden wir klasse! http://stop-the-water.com