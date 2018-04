Vatertag: Lass den Sugardaddy duften!

× Erweitern Sugardaddy Dave & Johannes, Foto: Eurocreme.com

Eigentlich ist der Vatertag ja der Tag, an dem die Gläubigen der Himmelfahrt von Jesus Christus gedenken. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts kam allerdings noch die Saufen-singen-Papa-loben-Feierei dazu. Und auch die macht viele glücklich.

Und so richtig glücklich werden dann auch die, die ihrem Papi, oder gar dem Sugardaddy, eine Freude machen wollen, wenn sie ihm feinste Kosmetika von LUSH schenken. Zum Beispiel mit dem „NO TROUBLE / Nacktes Bartöl“, das Mann einfach zwischen den Händen verreibt und in den Bart schmiert ... Oder auch mit „DIRTY SPRINGWASH / Nacktes Duschgel“ (Bildchen rechts) – nackt übrigens immer deswegen, weil ohne Plastikmüll! Finden wir gut.

Der Vatertag ist 2018 am 10. Mai. https://de.lush.com/