Siehst du aber gut aus!

Die Zeiten, in denen Mann nur Wasser und Seife im Bad an sich ran ließ, sind vorbei. Die meisten haben längst gemerkt, dass die richtige Körperpflege einen nicht so schnell alt aussehen lässt. Das ist es, was die Haut im Frühling wirklich braucht:

Reinigen

Die Männerhaut produziert jetzt wieder mehr Fett. Um Mitessern und Pickeln – auch auf freier Kopfhaut – vorzubeugen, ist sorgfältiges Waschen ein Muss, am besten morgens und abends. PH-neutrale Reinigungsgele oder -lotionen befreien sanft, aber wirksam von Staub und Talg. Danach löst ein Gesichts-Tonic die Kalkreste vom Leitungswasser. Sauber! Großporige Haut wird wieder schöner, wenn man sich zudem ein wöchentliches Peeling und dann eine revitalisierende Gesichtsmaske gönnt.

Feucht halten

Jetzt geht‘s ans Eincremen. Denn die Haut ab 25 produziert oft nicht mehr ausreichend Feuchtigkeit, um von selbst geschmeidig zu bleiben. Spezielle Tagescremes wirken wie ein Wasserspeicher und ziehen schnell ein. So bleibt die Haut gesund und glatt. Übrigens hat Stiftung Warentest kürzlich ein Dutzend Gesichtscremes für Männer geprüft. Ergebnis: Teure Luxusmarken pflegen nicht besser als Qualitätsprodukte zu fairen Preisen. Testsieger wurde übrigens die Weleda-Feuchtigkeitscreme.

Schützen

Nach der Rasur kann es zu Rötungen und Entzündungen kommen. Dem lässt sich am besten mit einem After Shave Balsam vorbeugen. Es enthält weniger Alkohol als Rasierwasser und ist deshalb verträglicher ist. Pflanzliche Inhaltsstoffe wie Aloe vera, Calendula und Hamamelis wirken zudem entzündungshemmend und regenerierend. Fair für Haut und Umwelt ist eine Körperpflege, die ohne Gentechnik, Tierversuche und Mikroplastik auskommt. Zertifizierte Bio-Kosmetik trägt zum Beispiel die Siegel von NaTrue, Ecovert oder BDIH. *Karin Banduhn

