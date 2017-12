Warum nicht mal …

× Erweitern Foto: M. Rädel Zoo Berlin

… in den Zoologischen Garten oder den Tierpark gehen?

Gerade jetzt im Winter kann es für den Geist und den durch viel Sport, Bürostress und Klubnächte geschwächten Körper erfrischend sein, bunte gefiederte Zeitgenossen, pelzige Riesen und dicke Badende zu sehen. Alles geht in den beiden – recht unterschiedlichen – Anlagen.

Der Tierpark im Osten der Stadt punktet mit großzügigen Parkanlagen, Tieren, die auch mal um dich rumlaufen, und einem begehbaren Schloss. Der Zoologische Garten hingegen ist ein moderner Zoo, der dich im Vogelhaus durch die Wüste oder den Dschungel laufen lässt – und der es dir ermöglicht zu sehen, was die Biber so treiben in ihrem Bau. Beide Anlagen sind absolut empfehlenswert! Unsere Tipps für einen gut genutzten Tag im Tageslicht.

www.zoo-berlin.de

www.tierpark-berlin.de