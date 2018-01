Streicheln und entspannen in der Hasenheide

× Erweitern Foto: M. Rädel Gockel Hahn Ein Plusterköpfchen!

Ja, diese große Grünanlage liegt in einem Problemkiez. Ja, in den Büschen tummeln sich an manchen Orten die Dealer und Aggressiven. Aber es gibt auch die andere Seite der Hasenheide.

Und dazu gehört der Tierpark Neukölln, den wir besucht haben. Schon seit 1953 gab es im Park ein Kleintiergehege, das 2007 dann zu dem „Zoo“ umgewandelt wurde, wie er jetzt besteht. „Die Anlage wurde geschaffen, um den Großstadtbewohnern Erholung und Entspannung zu bieten, die Liebe zur Natur zu wecken sowie den Naturschutz- und Tierschutzgedanken zu fördern“, verrät die Homepage schon vorab – und der Tierpark hält Wort. Zu sehen gibt es hier große und ganz kleine Wild- und Haustierrassen, unter anderem Pfauen, Ziegen, Damwild, Hühner und Eichhörnchen. Wer sich und seinen Lieben Gutes tun will, der sollte diesem Teil von Neukölln eine Chance geben und wird Tolles entdecken.

× Erweitern Foto: M. Rädel Kaschmirziege

Tierpark Neukölln, Hasenheide 82, U Hermannplatz, tierpark-neukoelln.berlin