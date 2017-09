Anale Freuden im Herbst

× Erweitern Foto: Eurocreme.com Hintern Po Popo

Am 21. und 22. Oktober lädt Authentic Eros ins Village Berlin ein. Es geht um den Po.

Dass der After eine erogene Zone ist, weiß man. Wie Mann aber noch lustvoller Leben kann, das erfährt er hier, dank Peter Kogelbauers „SOUL OF SKIN Touch & Massage Workshops“. Unter fachkundiger Anleitung findet hier jeder seinen „male G spot“. Anmelden kann man sich schon jetzt!

21. – 22.10., SOUL OF SKIN – Art of Anal Touch, Village, Kurfürstenstr. 31 – 31, Sa 10 – 18 Uhr. So 10 – 17:30 Uhr, www.authentic-eros.com