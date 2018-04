Zwei Jahrzehnte Hinterhoftravestie

× Erweitern Foto: P. Nepp Kiezbingo SO36

blu gratuliert den bärtigen Dragqueens Fatale, Inge Borg und Gisela Sommer, zu 20 Jahren „Kiezbingo“.

Am 8. Mai öffnen sich im SO36 um 19 Uhr in der Oranienstraße die Pforten zu einem szenigen Glücksspiel, das erst nach Mitternacht endet. „20 Jahre Hinterhoftravestie. 20 Jahre Wild Flamingo Bingo Band. 20 Jahre Spiel und Spaß für das Gute in der Welt. Was gibt es mehr zu sagen“, äußern sich die zwei Gastgeberinnen gewohnt knapp und schnoddrig auf Facebook. Wunderbar!

Gisela Sommer und Inge Borg sind Kult, ob sie das wollen oder nicht. Gut zu wissen: Die Garderobe ist hier kostenlos! Auch das gibt es noch in Berlin.

8.5., 20 JAHRE KIEZBINGO, SO36, Oranienstraße 190, U Kottbusser Tor, 19 Uhr