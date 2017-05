Berliner für Tschetschenien

× Erweitern Schwules Paar vor Fahne

Am 22. Juni vereinen sich Künstler wie Discodromo („CockTail d'Amore“), Warbear („Gegen“) und Wolfgang Tillmans, um mit einer After-Work-Party in der Indie-Klub-Location „Der Salon - Zur wilden Renate“ Geld zu sammeln, mit dem dann das Russian LGBT Network unterstützt wird, das vor Ort verfolgten Homosexuellen hilft.

„SIBLINGS: a Benefit for our Queer Family in Chechnya“ heißt das Event, das von 18 Uhr an eine Möglichkeit ist, Gutes zu tun. Um Mitternacht endet die Party schon, man kann also auch kommen, wenn am nächsten Tag die Arbeit ruft!

22.6., SIBLINGS: a Benefit for our Queer Family in Chechnya, Salon zur wilden Renate + Garten, Alt-Stralau 70, S Ostkreuz, 18 Uhr

Eine Auswahl der DJs: Discodromo (CockTail d'Amore), Warbear (Gegen), Wolfgang Tillmans, Gloria Viagra, Joey Hansom, Sado Opera

http://www.quarteera.de/

https://www.lgbtnet.org/en

http://www.renate.cc/