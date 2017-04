VOLL AUF YOGA IN BERLIN

× Erweitern Foto: istockphoto.com/Oleh_Slobodeniuk Yoga

Mit dem spielerischen Erforschen und Erleben sinnlicher Momente findet am 29. und 30. April die „Sensual Thai Yoga Massage“ statt. Diese gleicht einem wohltuenden Tanzduett, bei dem man sich wunderbar entspannen kann.

In der westlichen Welt sind viele Menschen mit Überforderungen, Anspannungen, Stress und Burn-out geplagt. Wir müssen immer mehr Verantwortung übernehmen, Pflichten erfüllen, leistungsfähiger werden. Da ist es notwendig, dass wir lernen zu entspannen, auf unserem Körper zu hören und dem entgegenwirken, was uns vorzeitig altern lässt.

Und jetzt kommt Yoga ins Spiel, genauer: Die Thai-Yoga-Massage, die in Thailand so viel wie „Massieren nach uraltem Muster“ bedeutet. Im europäischen Raum immer noch als exotisch angesehen, ist sie in Thailand Alltag. Sie besteht aus dem Yoga entnommenen Streckpositionen, Dehnbewegungen, Gelenkmobilisation und Druckpunktmassagen – alles erlebbar Ende April. Tu dir was Gutes! •cz/rä

29. + 30.4., Soul of skin – Sensual Thai Yoga Massage, http://www.authentic-eros.com