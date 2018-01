× Erweitern Foto: Chris Beck / pixelio.de Trans*-Tagung Frankfurt

Um öffentliche Förderung zu erhalten: Berliner TransInterQueer-Projekt sucht Unterstützer per Spendenkampagne.

Am Donnerstag läuft die Frist ab: Bis zum 25. Januar muss der Berliner Verein TransInterQueer (TrIQ) seinen Förderantrag eingereicht haben, um für 2018 und 2019 die notwendige Finanzierung für sein Projekt Trans*Visible zu erhalten. Dieses unterstützt sein 2015 trans*, inter* und queere Menschen in Berlin auf vielfältige Weise: So gibt es ein Besuchsprojekt für für ältere trans*, inter* und queere Menschen, Empowerment-Workshops von und für trans*, inter* und queere Menschen, eine Datenbank, die Medienberichte zu Trans*-Themen sammelt, Unterstützung für Trans*-Sexarbeiter*innen und vieles mehr.

Dabei gibt es einen Haken, der in den Bestimmungen für die Förderung liegt. Das „Zauberwort“ heißt „Kofinanzierung“. Das heißt: Der Verein erhält die Förderung nur, wenn er 20 Prozent der Summe selbst aufbringt. Für einen gemeinnützigen Verein ohne klassische Mitgliedsgebühren eine schier unüberwindliche Hürde, schließlich beträgt die dafür erforderliche Summe stolze 6.500 Euro. Um diese zusammenzubekommen, hat der Verein auf der weltweit größten Online-Spendenplattform GoFundMe eine Spendenkampagne gestartet. Diese steht kurz vor dem Ziel – doch nur, wenn dieses erreicht wird, kann die Falle, die das Förderungsrecht für solche Projekte bereithält, umgangen, und die wichtige Arbeit von TrIQ in gewohnter Weise fortgesetzt werden.

Die Spendenkampagne hier: https://www.gofundme.com/triq2018