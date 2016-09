Toleranzpreis für Kirchen

Die europäischen TOLERANTIA AWARDS 2016 sind ein Gemeinschaftspreis der Organisationen MANEO (Deutschland), SOS homophobie (Frankreich), Lambda Warszawa und Kampania Przeciw Homofobii (Polen), The Rainbow Project (Nordirland) und Pink Cross (Schweiz).

Mit den seit 2006 jährlich vergebenen TOLERANTIA AWARDS werden Personen, Einrichtungen und Gruppen für herausragendes Engagement geehrt. Ihr Einsatz betont demokratische Prinzipien wie Gleichberechtigung, Solidarität, gesellschaftliche Vielfalt und Toleranz sowie Einsatz gegen Homophobie, Rassismus, gegen jede Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im eigenen Land, in Europa und darüber hinaus.

2016 kommen die so Ausgezeichneten aus fünf Ländern: die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO), die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) und die Evangelische Kirche im Rheinland (EKiR), Amnesty International Frankreich, die 8. Präsidentin der Republik Irland Mary McAleese, die preisgekrönte polnische Drehbuchautorin Ilona Łepkowska sowie die Schweizer LGBT*-Persönlichkeiten Florian Vock und Jazzmin Dian Moore.

Die Preise werden zum elften Mal vergeben, in diesem Jahr am 25. Oktober in Belfast, Nordirland. www.maneo.de