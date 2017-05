Zeigt euch!

Der 17.5. ist international der Tag, an dem Zeichen gegen Hass, Ausgrenzung, Gewalt und Vorurteile gegen Schwule und Lesben, Trans* und Bisexuelle gesetzt werden. Warum am 17. Mai?

Nun, an diesem Tag strich die World Health Organization 1990 Homosexualität von der Liste der psychischen Krankheiten. So lange galten wir also als krank ...

Um weiter an einer toleranten und bunten Gesellschaft zu arbeiten, muss die Szene sich zeigen. Damit ist sie Vorbild für Menschen im Coming-out-Prozess und zeigt, dass wir da und dass wir viele sind.

In Berlin gibt es dazu eine Vielzahl an Aktionen. Schon im März dieses Jahres hat MANEO seine Kampagne „Kiss Kiss Berlin“ gestartet. Das öffentliche (Gruppen-)Küssen findet jährlich zwischen dem Internationalen Tag gegen Rassismus (21. März) und dem Internationalen Tag gegen Homophobie und Trans*phobie (17. Mai) statt (www.maneo.de). – Und der LSVD demonstriert unter dem Motto „Liebe verdient Respekt“.

17.5., Internationaler Tag gegen Homophobie und Trans*phobie 2017, Liebe verdient Respekt – Kundgebung und Fotoaktion, 16 – 17 Uhr, U Wittenbergplatz, Ausgang Richtung KaDeWe