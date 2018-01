× Erweitern Foto: M. Rädel CSD BERLIN

Aufgepasst! Den Abend, die Nacht, vom 18. Februar sollte man sich freihalten.

Denn dann lädt die Edition Salzgeber zusammen mit m-appeal und der Jürgen Brüning Filmproduktion zur „einzig wirklich queeren Party der diesjährigen Berlinale“ ein, freute sich Daniel von Salzgeber in einer E-Mail an uns. Klingt gut! Und auch der Name weckt Erwartungen: „LOUD & QUEER PARTY“.

18.2., LOUD & QUEER PARTY @ BERLINALE 2018, Ritter Butzke, Ritterstr. 26, U Moritzplatz, 22 Uhr