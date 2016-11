SZENENAHES KLOSTER LÄDT EIN

Weihnachtsbaum

Weihnachten im Kloster: Rogate-Fahrt nach Lehnin

Festtage in Gemeinschaft erleben? Stundengebete, Spaziergänge auf dem Land, Ruhe und neue Leute kennenlernen? Das Rogate-Kloster, bekannt für seine LGBTIQ-Akzeptanz, bietet über die Feiertage einen gemeinsamen Aufenthalt vom Freitag, 23. Dezember, bis Mittwoch, 28. Dezember 2016, im Kloster Lehnin in Brandenburg an. Dazu gehören Andachten, können freie Zeitallein und in der Gruppe, Liederliedersingen, Gottesdienstbesuche und viel Ruhe. Stille Zeiten und meditative Betrachtungen werden angeboten.

Die Unterbringung in Einzelzimmern und die Verpflegung sind einfach. Die Zimmer sind hell, freundlich und warm. Gemeinschaftsduschen und WCs befinden sich auf dem Flur. Eine Teeküche mit Kochgelegenheiten ist vorhanden. Der fünftägige Aufenthalt kostet inklusive Unterkunft, der Mahlzeiten (Frühstück, Mittag und Abendbrot) und einem Kursbeitrag 270.- Euro.

Die Anreise erfolgt individuell. Es gibt Busverbindungen von den Bahnhöfen Groß Kreutz, Brandenburg an der Havel und Potsdam. Gern unterstützen wir die Bildung von Fahrgemeinschaften und verbinden Anreisende dafür untereinander. Sofern Plätze nicht vergeben sind, ist nach Absprache auch ein kürzerer Aufenthalt möglich. Anmeldungen sind ab sofort per Mail an Post@Rogatekloster.de möglich.