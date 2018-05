Sundström wird zwangsversteigert

× Erweitern Sundström Ein Bild aus dem Jahr 2006, als das SchwuZ noch den Eingang vom Sundström mitbenutzte

Auf dem Portal meinezwangsversteigerung.de wird ein „Gewerbeobjekt in Form einer Gaststätte“ am Mehringdamm 61 angeboten. Das wäre die Adresse des Sundström.

Die Nutzfläche von ca. 143,52 m² wird hier für einen Gesamtverkehrswert von 800.000,00 Euro im Rahmen einer Versteigerung im Wege der Zwangsvollstreckung mit dem Aktenzeichen 30 K 80/2015 angeboten. Die Zwangsversteigerung* findet nach unseren Informationen am 5. Juli im Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg, Möckernstr. 130, 10958 Berlin, Saal A144, ab 10 Uhr statt.

Das Sundström, benannt nach einer Vorkämpferin der Berliner Schwulenbewegung namens Melitta Sundström (HIV-Aktivistin, Tunte und Sängerin, 1963 – 1993), ist seit vielen Jahren eines der wichtigsten Cafés der Szene am Mehringdamm. Hier trifft sich die Szene, DJs, Dragqueens und Schauspieler wie Ades Zabel und Gloria Viagra gingen ein und aus, Künstler von etwa dem ebenfalls am Mehringdamm gelegenen BKA-Theater kommen gerne, Maler wie Sebastián Freire oder auch Muskboy stellten im Sundström ihre Kunst aus – und nachts kamen und kommen die Klubber.

Vor allem zur Jahrtausendwende hatte es aufgrund seiner Lage im Szenekiez seine wohl populärste Zeit. So bildete das Café zugleich den Eingangsbereich zum SchwuZ – das ja mittlerweile in Neukölln wesentlich größer einen neuen Standort gefunden hat – und im Hinterhof befand sich der 1974 in West-Berlin gegründete Allgemeine Homosexuelle Arbeitsgemeinschaft e. V, kurz: die AHA, die ihren Sitz jetzt in der Monumentenstraße 13 hat.

Das Sundström hat weiterhin auf, auch bedeutet eine Zwangsversteigerung nicht zwingend das Ende eines Szenetreffs.

*Hinweis: Wartezeiten wegen Einlasskontrollen möglich!

zvg-portal.de