STEPHAN OTTO: „Ich beobachte gerne, was so angesagt ist.“

Bei „blu liebt“ stellen wir dir fast jeden Monat einen Menschen der Berliner Szene vor. Diesen Monat ist es Medienprofi Stephan Otto.

IN WELCHEM KIEZ LEBST DU UND WARUM?

Im Friedrichshain, am Boxhagener Platz. Ich bin in Berlin geboren, lebte zuvor im Prenzlauer Berg. Am Friedrichshain mag ich, dass er diese Mischung ist: etwas Prenzlauer Berg, etwas Kreuzberg-Neukölln. Ein bisschen alternativ, aber – ohne gegen Neukölln zu haten – nicht ganz so dreckig. (lacht)

HAST DU DORT EINEN LIEBLINGSORT?

Ähm, mein Bett. Im Zweifelsfall immer mein Bett. Scherz beiseite, ich mag ganz gerne den Mauerstreifen. Abends, wenn die Touristen weg sind, sitze ich da auch gerne mal am Wasser.

WO ISST DU AM LIEBSTEN?

Ich esse schlicht und gerne einfach draußen, sei es vor einem Café oder vor einem Restaurant. Ich beobachte gerne die Leute auf der Straße ...

DU BIST AUCH IM NACHTLEBEN UNTERWEGS. WELCHE PARTYS BESUCHST DU BESONDERS GERNE?

Die Partys im SchwuZ. Da ich Popmusik mag, präferiere ich da besonders „Ediths Kiezdisko“ und „Popkicker“.

UND WIE NUTZT DU BERLIN TAGSÜBER?

Zum Arbeiten! Und wenn ich freihabe, tatsächlich auch zum Spazieren und für Museen.

WO ARBEITEST DU JETZT?

Ich bin Chef vom Dienst bei www.celepedia.de, dem erfolgreichsten Jugendmagazin für die Generation Snapchat! Ich probiere gerne immer wieder Neues aus.

DU INTERESSIERST DICH AUCH SEHR FÜR MODE ...

Ja, sehr. Berlin ist eine DER Modestädte überhaupt. Was Deutschland angeht, entstehen genau hier die Trends. Für mich ist Mode ein Hobby, ich habe eine Zeit lang in der Modebranche gearbeitet, besuche weiterhin gerne Schauen ... Ich beobachte gerne, was so angesagt ist, was auf der Straße getragen wird – und setze diese Inspirationen dann mit eigenen Mitteln um.

•Interview: Michael Rädel